MotoGP | Perché Acosta fa già orbitare la KTM intorno a sé

Il terzo posto di Acosta a Portimao lo rende il terzo pilota più giovane della classe regina a salire sul podio. Prima di lui, che è salito sul podio all'età di 19 anni e 304 giorni, ci sono riusciti solo Randy Mamola (19 anni e 261 giorni) ed Eduardo Salatino (19 giorni e 274 giorni). Senza nulla togliere ai risultati dell'americano e dell'argentino, e partendo dal presupposto che i confronti tra atleti di epoche diverse sono sempre falsati, è chiaro che il livello della competizione nel Campionato del Mondo di oggi rende il debutto dello spagnolo un'impresa memorabile.

Era dai tempi di Marc Marquez, nel 2013, che un esordiente non si esibiva ai livelli del giovane della GasGas, che è stato in grado di rubare la scena e di sottrarre gran parte dei riflettori a star affermate come Pecco Bagnaia e proprio il #93. Nonostante abbia partecipato alla MotoGP solo per due Gran Premi, i parametri che accompagnano il giovane di Mazarron e i calcoli fatti da Pierer Mobility su ciò che verrà, pongono lo "Squalo" in una posizione privilegiata per diventare la punta di diamante del gruppo di Stefan Pierer. In effetti, se ascoltiamo le voci che si riferiscono a lui nel circuito dell'Algarve, probabilmente lo è già.

Pedro Acosta della Red Bull GASGAS Tech3 festeggia il podio in Portogallo con la sua squadra. Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

In Qatar, alla sua prima gara nella classe regina, Acosta ha concluso la gara lunga al nono posto, ma è stato ostacolato negli ultimi giri da un sovraccarico al braccio dovuto al movimento forzato che ha dovuto fare per attivare l'abbassatore posteriore, che aveva cambiato posizione rispetto a quella che aveva occupato nei test pre-stagionali. Questo problema, unito ad uno stile di guida molto aggressivo che non si cura troppo dei pneumatici, ha fatto sì che passasse dall'avere il podio nel mirino a otto giri dalla fine, a tagliare il traguardo in nona posizione. Prima di ciò, ha avuto il tempo di registrare il giro più veloce, un parametro che lo rende il più giovane di sempre a farlo.

Con l'attuatore riposizionato per la seconda tappa del calendario, Acosta si è scatenato in Portogallo. In un'epoca in cui la maggior parte della griglia concorda sul fatto che, con l'aerodinamica prominente dei prototipi di oggi, i sorpassi sono praticamente impossibili, il numero 31 si è sbizzarrito. Dopo essere partito settimo, ha attraversato la prima curva in settima posizione, ma ne ha persa una alla curva quattro.

Da lì ha aspettato che gli animi si calmassero un po' prima di lanciare un attacco che lo ha visto sbarazzarsi di Jack Miller (quinto giro) e Brad Binder (settimo giro), i suoi leader teorici in KTM, e poi attaccare Marquez (ottavo giro) per salire al quinto posto, dietro a Bagnaia, che ha studiato a lungo. Ha superato il campione in carica a quattro giri dalla fine, prima che l'Aprilia di Maverick Vinales si rompesse a meno di quattro chilometri dalla bandiera a scacchi, regalandogli il podio su un piatto d'argento.

Non appena finita la gara, i suoi rivali non hanno potuto che arrendersi all'impudenza di un predatore con il volto di un bambino che aveva stupito per il modo in cui si muoveva su una moto che portava ovunque volesse. "L'ho già detto e lo ripeto. Pedro farà grandi cose quest'anno. Otterrà podi e vittorie, e chissà se non lotterà per il titolo", ha detto Marquez.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3, davanti a Pecco Bagnaia e Marc Márquez a Portimao. Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono sempre stato fortunato ad avere compagni di squadra che mi hanno spinto a migliorare, e lui non fa eccezione. Spero che insieme possiamo portare questo progetto al successo", ha aggiunto Binder. "Non è che Pedro si muova molto bene sulla moto, è che è praticamente fuori dalla moto in ogni momento. Tutto il suo corpo tocca il suolo, persino la sua testa sembra toccare l'asfalto in certi momenti. Il suo stile è incredibile, soprattutto quando si è dietro di lui. Posso solo desiderare di guidare come lui. La nostra moto è migliorata molto negli ultimi 12 mesi e lui ne approfitta. Ora dobbiamo essere noi ad usarlo come riferimento", si è complimentato Miller.

"Se è impressionante vedere quello che fa nelle gare, dovreste vedere i video che ci manda quando si allena. Non pensavo che qualcuno potesse piegarsi così tanto su una moto stradale da 1000cc", ha dichiarato a Motorsport.com un membro del team GasGas. "La cosa positiva di Pedro è che va dritto per la sua strada. Sappiamo tutti che ha fissato un obiettivo e che lo sta perseguendo. La politica e i giochi non lo interessano, e questo è un bene in un'azienda come questa", aggiunge questa voce autorevole.

Ci sono indicatori che riflettono la rilevanza che Acosta ha nell'attuale ecosistema del gruppo Pierer Mobility. Per cominciare, il trattamento che ha ottenuto a livello sportivo, di cui, tangenzialmente, beneficia anche il suo compagno di squadra. "Pedro viene trattato come un pilota ufficiale a tutti gli effetti. Non gli toglieranno nessuna delle parti che hanno Brad e Jack, perché se le è guadagnate", riconosce Augusto Fernandez. In effetti, KTM ha dovuto fare uno sforzo per fornire ad Acosta il telaio in carbonio che utilizza dalla pre-stagione e che, per politica aziendale, è stato messo a disposizione anche di Fernandez.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A livello contrattuale, il due volte campione del mondo della Moto3 (2021) e della Moto2 (2023) non è così vincolato come vorrebbe Pierer, anche se lo stesso Acosta è grato per gli sforzi e il trattamento che riceve ogni volta che gli viene messo davanti un microfono o un registratore. Il suo accordo prevede diverse variabili ed una data di scadenza al 2025, a patto che KTM accetti di inserirlo nella sua squadra di punta o che decida di rinunciare.

Il costruttore austriaco non ha alcun potere su di lui per il 2026. In questa fase, non ci sono indicazioni sulla partenza di Acosta, ma non c'è nemmeno la garanzia assoluta che resterà. "La squadra mi sta rendendo le cose molto più facili. Non sono la persona più facile nei weekend di gara, ma i ragazzi mi stanno aiutando molto. Ogni giorno mi sveglio con 20 messaggi dei miei ingegneri sul telefono, con molte informazioni molto utili per me", ammette il pilota della GasGas.

A Motorsport.com risulta che, al momento, il progetto sportivo prevale come aspetto prioritario, anche rispetto alla questione economica. Ciò che è chiaro è che sfrutterà questa situazione per ottenere il massimo, proprio come fa con la moto che guida.

Il CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta, si è congratulato con Pedro Acosta dopo la gara di Portimao. Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images