MotoGP | Crutchlow prova la Yamaha 2023 con un obiettivo preciso

Mentre la stagione 2022 volge al termine, Fabio Quartararo ha ancora poche possibilità di vincere il titolo da Pecco Bagnaia, nonostante una Yamaha che ha mostrato i suoi limiti nel corso dell'anno. Il Campione del Mondo 2021 ha lamentato la mancanza di potenza della sua moto, uno svantaggio storico nei confronti della Ducati, che ha già conquistato quasi tutti gli onori in questa stagione.

Per soddisfare le esigenze del suo pilota di punta, Yamaha si è distaccata dai cliché legati ai marchi giapponesi, che vanno dalla riluttanza al cambiamento al desiderio di rimanere fedeli alle procedure e ai concetti interni. Il costruttore ha assunto ingegneri, che hanno contribuito all'estensione di Quartararo, e si è avvalso della consulenza di Luca Marmorini, ex responsabile dei motori Ferrari ed ex consulente Aprilia per la MotoGP.

Il cambiamento di approccio ha portato alla valutazione di un quattro cilindri in linea più potente nei test di Misano in vista della stagione 2023. Quartararo ha visto "grandi progressi" nei primi due giorni con il motore, ma è Cal Crutchlow in particolare che può misurare l'evoluzione negli ultimi mesi, dato che l'attuale pilota della RNF è anche responsabile del programma di test della Yamaha e ha fatto più prove.

Salterà il test di Valencia, subito dopo la fine della stagione, per far vedere le novità ai piloti in carica, ma questa settimana sarà in pista a Jerez per un test cruciale. "Abbiamo avuto quattro versioni del motore", ha detto l'inglese, che dovrebbe approfittare di questo test per valutare un motore più vicino a quello che verrà utilizzato nelle gare del 2023.

Debolezza non facilmente compensata dalla forza della Yamaha

La versione finale del motore dovrà dare ai piloti la potenza necessaria per competere con le altre macchine durante le gare. La mancanza di velocità massima è un grosso limite per i rappresentanti Yamaha nei duelli e la buona velocità in curva della M1 non compensa realmente questa debolezza. In qualifica queste due caratteristiche tendono a bilanciarsi e Quartararo è spesso in testa alla griglia, anche se quest'anno è partito in prima fila solo cinque volte, e non dalla pausa estiva.

Domenica il francese ha sofferto lo svantaggio della sua moto senza poterne sfruttare la forza: la Yamaha è una preda e difficilmente può consentire sorpassi in rettilineo, mentre in curva è quasi impossibile sfruttarne la velocità, dato che è il pilota posto davanti a dettare il ritmo. Quartararo soffriva spesso quando era bloccato in gruppo.

"La moto è buona", ha detto Crutchlow. "Il problema è che possiamo viaggiare solo da soli. Questo è il problema principale. Quando Franky [Morbidelli] era in testa al nostro gruppo [al GP della Malesia], si è unito a quello successivo. Ma quando si è bloccati dietro agli altri...si può guidare solo da soli. Fabio ha corso tutta la gara da solo ed è stato bravo, è riuscito a tenere un buon ritmo. Ogni volta che Fabio ha vinto quest'anno era solo. Dobbiamo essere in grado di guidare con gli altri".

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Oltre a limitare i sorpassi, secondo Crutchlow questa situazione può portare a un circolo vizioso: "Al secondo giro [del GP della Malesia] la pressione della gomma anteriore era molto alta e ho pensato che la gara sarebbe stata lunga. Ho cercato di affrontarlo fino alla fine". I piloti possono raffreddare le gomme "uscendo dalla scia", ma questo crea un nuovo problema: "La nostra moto è così lenta che non possiamo [permetterci] di uscire dalla scia. Cosa fare, dunque? Questo è il problema".

I guadagni si riscontrano in diverse aree

Cal Crutchlow spera che la versione finale della Yamaha 2023 fornisca l'aumento di potenza necessario per facilitare i duelli in gara. Tuttavia, egli afferma che i miglioramenti al motore da soli non saranno sufficienti e che l'azienda di Iwata dovrà apportare ulteriori miglioramenti alla moto nel suo complesso, in particolare per quanto riguarda il comportamento in uscita di curva.

"Uno dei nostri problemi principali è che non riusciamo ad accelerare. Stiamo girando molto, cosa che prima non succedeva. Il degrado del pneumatico posteriore non è molto elevato, ma la moto gira molto".

"Abbiamo bisogno di una maggiore velocità di punta, ma dobbiamo cambiare altre cose e questo non avviene in una settimana", ha aggiunto. "Abbiamo quello che abbiamo ora, stiamo testando quello che abbiamo ora e vedremo il prossimo anno, ma dobbiamo essere in grado di progettare una moto per guidare con altri piloti, per lottare con altri piloti, perché come ho detto, possiamo solo guidare da soli". Che sia il motore, il telaio, l'aderenza, è lento in rettilineo e difficile da gestire con gli altri piloti. È davvero difficile".

In attesa di vedere un'evoluzione su questo fronte, Cal Crutchlow è impressionato dai risultati che Fabio Quartararo sta riuscendo a ottenere, come nel caso del suo podio di domenica: "Fabio ha fatto un ottimo lavoro [a Sepang], quello che doveva fare: rimanere in gara contro Bagnaia. Dovrà cercare di vincere a Valencia, è l'unica cosa che può fare”.