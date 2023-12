MotoGP | Jarvis propone: "Limite a 6 moto per evitare una 'Coppa Ducati'"

Il grande capo della Yamaha è ottimista sull'attuazione delle concessioni in MotoGP e le vede come un freno alla fuga dei costruttori giapponesi. Il devastante annuncio dell'uscita della Suzuki dal Mondiale, nel maggio dello scorso anno, rimane una spada di Damocle nella memoria sia degli appassionati sia, soprattutto, di coloro che, in un modo o nell'altro, fanno parte del campionato. In particolare dei team giapponesi.

Gli scarsi risultati della Honda, ed anche della Yamaha, hanno spinto la MotoGP a recuperare le "concessioni", un sistema di aiuti che in passato è stato utilizzato per rinforzare team come Ducati, Aprilia e KTM di fronte alla superiorità dei giapponesi, e che ora verrà in soccorso delle fabbriche di Iwata e Tokyo.

L'idea, riportata da Motorsport.com a metà novembre, era in cantiere da dopo la pausa estiva e la reazione della direzione sportiva del Campionato del Mondo è stata immediata: le misure e il nuovo sistema di aiuti sono stati resi noti dopo la fine della stagione, a Valencia, e sono entrati in vigore a partire dallo stesso test svoltosi martedì al Ricardo Tormo.

L'obiettivo degli organizzatori del campionato è quello di equiparare, ma anche di evitare la tentazione per Honda o Yamaha di prendere in considerazione l'abbandono della MotoGP. Un'eventualità che secondo Lin Jarvis, top racing manager di Yamaha, non era fantascienza.

"Esattamente. Le concessioni sono migliori per il campionato, anche per evitare che le fabbriche giapponesi lascino la MotoGP in futuro. Questo è molto importante a lungo termine", ha ammesso il 65enne britannico a Speedweek.

Nonostante l'avvertimento, Jarvis ritiene che la Yamaha "non lascerà sicuramente" il campionato, almeno nel breve termine.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Le concessioni, uno stimolo e un aiuto

"Purtroppo sono molto importanti per noi", dice riferendosi al nuovo pacchetto di concessioni. "Se vogliamo fare un altro passo avanti, abbiamo bisogno di più opportunità per i test. L'anno prossimo avremo solo due piloti. I test ci aiuteranno, ci daranno più libertà. Possiamo usare più motori e cambiare le specifiche durante la stagione", ha detto, elencando i vantaggi.

La Yamaha, che ha recentemente rinnovato il suo collaudatore Cal Crutchlow per altre due stagioni, non è una delle squadre che fa maggior uso di wild card, avendone fatta solo una in questa stagione, in Giappone. Ora, con il nuovo sistema, potrà farne fino a sei nel corso della stagione.

"Non ha senso farne sei se queste wild card non fanno parte del nostro programma di sviluppo", ha spiegato Jarvis. "Ma ne faremo sicuramente di più rispetto a quest'anno, perché una è troppo poca. Sono convinto che ne faremo almeno tre, forse di più. Abbiamo prolungato il contratto con Cal per due anni e faremo anche altri test in Europa".

La Ducati, la casa più svantaggiata dal nuovo sistema di concessioni, ha appoggiato la sua attuazione per aiutare i team giapponesi, ma si è detta riluttante a vedere favoriti anche costruttori come Aprilia e KTM, che hanno vinto e sono saliti sul podio quest'anno, beneficiarne.

"Sì, è una cosa che posso capire", ha detto Jarvis, prima di aggiungere: "Ma alcuni pensano anche che ci siano troppe Ducati nel Campionato del Mondo, e questa è anche la mia opinione, anche se potrebbe essere ingiusta. La Ducati ha offerto le sue moto, che sono molto competitive, ad un buon prezzo e questo ha funzionato bene per loro, che ora hanno otto piloti. Per il campionato, credo che sarebbe meglio avere un limite di, ad esempio, sei moto, piuttosto che diventare una 'Coppa Ducati'".

Pur ammettendo che al momento KTM e Aprilia sono nettamente superiori a Yamaha, Jarvis ritiene che non siano ancora al livello di Ducati: "Se Yamaha e Honda beneficeranno delle concessioni, le cose diventeranno ovviamente più difficili per questi due marchi".

Photo by: Yamaha Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Trattative con VR46

Mentre la Ducati ha messo a disposizione di molti team privati moto di alto livello, "altri costruttori non lo hanno fatto", ha ammesso il britannico, riferendosi alla stessa Yamaha, che ha perso il suo team satellite, RNF, a causa del prezzo elevato che applicava. La casa di Iwata è l'unica a non avere un team satellite e non lo avrà nemmeno nel 2024. Cosa che spera di correggere entro il 2025.

"Speriamo di avere un team partner entro il 2024", ha dichiarato il team manager Massimo Meregalli a Motorsport.com. "Stiamo negoziando per avere di nuovo un team satellite dal 2025. Ovviamente la cosa più naturale, per i rapporti esistenti e per il fatto che Valentino Rossi è un ambasciatore del nostro marchio, sarebbe che questo team fosse VR46". Una trattativa che, tuttavia, non sarà facile per Jarvis, dal momento che sia Ducati che KTM hanno già fatto offerte formali al team di Tavullia per correre con le loro moto nel 2025-26.