MotoGP | Ecco l’Agostini Fan Award, il premio al miglior sorpasso dell’anno

Carica lettore audio

Una volta terminata l’ultima gara della stagione (di solito a Valencia), i piloti tolgono le tute e indossano il completo per partecipare la domenica sera al consueto gala dei FIM Awards. Lì vengono consegnati i premi ai diversi campioni del mondo, insieme ad altri riconoscimenti, come quello del miglior rookie dell’anno.

Nell’edizione 2022 ci sarà un nuovo premio che riconoscerà il miglior sorpasso dell’anno. Si tratta di un premio simile al Puskas del calcio (il miglior gol della stagione). Anche la Formula 1 riconosce i migliori sorpassi con due premi: il miglior sorpasso in ogni gara e un trofeo al pilota che ne realizza di più durante tutto l’anno.

Questo nuovo riconoscimento in MotoGP ha il nome ufficiale di Agostini Fan Award, in omaggio alla leggenda del motociclismo e pilota più titolato della storia. Come indica il nome, saranno i fan a decidere chi sarà il vincitore di questo premio nella classe regina. La MotoGP propone quattro sorpassi, che potranno essere votati dai fan a partire da questo venerdì sui social (Twitter, YouTube e Instagram).

Ecco i quattro candidati ai premi

Il sorpasso di Aleix Espargaro ad Assen. L’azione ha avuto luogo all’ultimo giro di gara, con il portacolori Aprilia autore di un’impressionante rimonta dopo che Fabio Quartararo lo aveva buttato a terra nelle prime tornare. Il pilota di Granollers ha sorpassato nella stessa staccata Brad Binder e Jack Miller, andando a conquistare la quarta posizione e limitando i danni.

Uno dei sorpassi più incredibili della stagione è stato quello di Fabio Quartararo nel Gran Premio d’Austria. Il campione in carica ha approfittato della nuova chicane del Red Bull Ring per effettuare un sorpasso su Jack Miller. È stato l’unico in grado di completare questa manovra durante tutto il fine settimana, che gli è valsa il secondo gradino del podio.

Dopo diversi fine settimana di difficoltà, Enea Bastianini è riuscito a imporsi su Pecco Bagnaia nel Gran Premio di Aragon, anche se per pochi millesimi. I due piloti italiani hanno dato vita a un’intensa battaglia per la vittoria, in cui il pilota del team Gresini ha avuto la meglio. Il sorpasso che ambisce al premio è stato effettuato all’ingresso della curva 7, una manovra molto simile a quella fatta da Dani Pedrosa su Valentino Rossi qualche anno fa.

Bagnaia si è preso il primato della classifica nel Gran Premio d’Australia, dove ha disputato una delle gare più combattute della stagione. In particolare, il sorpasso è stato effettuato alla staccata della curva 4, dove pochi giri prima c’era stata una caduta. Il pilota Ducati non si è spaventato e ha superato Marc Marquez e Jorge Martin per poi dare la caccia ad Alex Rins.