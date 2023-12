MotoGP | Turning, potenza, accelerazione: cosa manca a Yamaha?

Per molto tempo, la Yamaha ha avuto la reputazione di possedere capacità opposte a quelle della Ducati, con un'ottima maneggevolezza in curva che compensava una certa mancanza di potenza. Ma mentre la moto italiana ha guadagnato in agilità fino a diventare il punto di riferimento in quest’area, la M1 ha avuto un percorso opposto, perdendo la sua qualità principale, mentre i guadagni sul motore sono rimasti minimi.

"Tutti pensano che la Yamaha abbia una moto dolce", ha detto il tester di Iwata Cal Crutchlow nel 2022. "Non è più così, non come quella che guidavo prima, che era molto fluida. È cambiata molto e so perché, ma non è facile tornare a quello che avevamo prima".

Questo pensiero è condiviso da Fabio Quartararo, che non ritrova il comportamento che apprezzava quando ha debuttato in MotoGP. “È strano, ma è come se avessi cambiato completamente moto. Cambiato in termini di stili di guida”, spiegava il francese durante il Gran Premio della Thailandia. “Ho guardato i giri he avevo fatto qui (a Buriram, ndr) nel 2019, l’ho confrontato con l’anno scorso e questo. Niente a che vedere! La moto girava molto di più, ora freno molto più forte. Sono rimasto con lo stesso marchio, ma la moto è cambiata completamente, ma non in meglio. È diversa”.

In questo momento, Quartararo sembra vedere più aspetti negativi che positivi ora che la Yamaha non ha più la sua storica agilità in curva. “Il turning che avevamo in passato è sparito ed è una cosa che dobbiamo ritrovare”, ha confermato il campione del mondo 2021 in un’intervista con Motorsport.com. “La moto del 2019 aveva un turning incredibile che mi aiutava molto. ma abbiamo perso molte cose e ne abbiamo guadagnate solamente alcune”.

“Dopo quattro anni, non è normale. Se guardate i miei tempi in Thailandia o altrove, sono gli stessi di quattro anni fa. Ma stavolta sentendomi molto più al limite ed essendo io stesso un pilota migliore rispetto a quattro anni fa. E abbiamo più potenza rispetto al 2019. Quindi dobbiamo trovare un modo per conservare gli aspetti positivi e migliorare sempre perché oggi si fa sempre un passo avanti e uno indietro. Un passo avanti, un passo indietro. E non si riesce mai a conservare gli elementi positivi che si acquisiscono, si perde sempre in un modo o nell'altro”.

Ma come è arrivata Yamaha a perdere il suo punto di forza? Il marchio può aver rotto un certo equilibrio cercando di guadagnare la potenza. L'anno scorso, Crutchlow riteneva che le modifiche al motore avessero reso la moto più "aggressiva", un comportamento influenzato anche dalle direzioni prese dalla MotoGP con l'avvento del dispositivo di holeshot e lo sviluppo dell'aerodinamica, i cui guadagni in termini di deportanza avevano dato alla moto una certa impressione di pesantezza.

I progressi compiuti da un lato possono anche complicare il compito dall'altro. Con una velocità massima già inferiore a quella della concorrenza, la Yamaha non può permettersi di avere troppa deportanza aerodinamica, perché se da un lato questo porterebbe un guadagno in termini di stabilità, dall'altro le prestazioni in rettilineo ne risentirebbero.

Quartararo ha confermato la necessità di "trovare un equilibrio tra aerodinamica e potenza" dopo aver testato una nuova carenatura al Red Bull Ring. Non è possibile montare una carenatura più grande perché su un rettilineo corto come questo si prendono già 7 o 8 km/h. È enorme", ha detto la scorsa estate. È enorme", ha spiegato la scorsa estate.

Quindi la Yamaha non può limitarsi a lavorare sull'aerodinamica e deve anche migliorare il suo motore. Tuttavia, la natura dei miglioramenti da apportare deve ancora essere determinata, poiché mentre Quartararo chiede a gran voce più potenza, Crutchlow ritiene che sia necessario soprattutto un motore dal comportamento più fluido per poter accelerare meglio: secondo lui, è soprattutto in questa fase che la concorrenza fa la differenza.

"Il motore deve essere più fluido", ha confermato l'inglese al sito ufficiale della MotoGP. "Sì, abbiamo bisogno di potenza, questo motore 2024 ha più potenza, il che è positivo. Uno degli elementi chiave è rendere la moto più fluida in uscita di curva, come fanno gli altri costruttori. Loro mettono la potenza a terra, non girano e trovano l'aderenza in questo modo. Quindi, alla fine del rettilineo, sono più veloci. È questo che vogliamo migliorare".

"È difficile con i piloti in carica perché, quando ero in carica, guardavo solo alla velocità massima alla fine del rettilineo, ma non sempre funziona così. Sono abbastanza fiducioso che sarà migliore nel 2024 di quello che abbiamo nel 2023. Vedremo".

Che i progressi sul motore vengano fatti all'inizio o alla fine dei rettilinei, Quartararo conta in ogni caso di poter sfruttare elementi aerodinamici più importanti. "Alla fine, per me, la velocità massima è importante perché se non hai potenza, non puoi usare un'aerodinamica più grande, quindi è qualcosa di molto importante", ha riassunto. La Yamaha deve quindi fare progressi... su tutti i fronti.

Con Lewis Duncan et Léna Buffa