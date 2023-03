MotoGP | Bagnaia e la Ducati vincono la prima Sprint della storia

Carica lettore audio

Se si cercava lo spettacolo, bisogna dire che il primo esperimento sembra aver raggiunto l'obiettivo, perché sicuramente non c'è stato da annoiarsi nella prima Sprint della storia della MotoGP, andata in scena oggi a Portimao. Anche la nuova gara corta del sabato però non ha sovvertito i pronostici, perché a conquistare il gradino più alto del podio sono stati il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia e la sua Ducati, pur dovendo attendere l'ultimo dei 12 giri previsti per piazzare la zampata decisiva.

Jorge Martin sembrava davvero vicino all'impresa, perché aveva comandato le operazioni per buona parte della corsa e nella seconda metà era anche riuscito a scavare un piccolo solco, approfittando della battaglia alle sue spalle tra Bagnaia ed uno scatenato Jack Miller. Una volta che è riuscito a portarsi in seconda posizione, però, Pecco ha cambiato ritmo e si è incollato agli scarichi della Desmosedici GP griffata Pramac.

All'ultimo giro poi alla curva 5 lo spagnolo ha ceduto alla pressione, andando largo ed aprendo a Bagnaia il varco che gli è valso i primi 12 punti della stagione (tanti quanti nelle prime tre gare del 2022). Dal canto suo, Martin ha comunque confermato di essere uno di quelli da tenere d'occhio in queste gare più "esplosive".

Dopo la bellissima pole position di stamattina, ha iniziato la stagione con il piede giusto anche Marc Marquez, terzo. Il pilota della Honda non sembrava poter reggere il ritmo dei primi due e infatti si era attestato in quinta posizione, ma al penultimo giro ha sfruttato alla grande la sua occasione.

Davanti a lui Miguel Oliveira e Miller hanno esagerato con la bagarre alla curva 1 e il #93 ne ha approfittato per infilarli entrambi. All'ultimo giro poi il portoghese della Yamaha RNF ha gettato alle ortiche una bellissima gara, finendo lungo alla staccata della curva 11 e arretrando fino al settimo posto.

Questo vuol dire che non solo ha servito su un piatto d'argento il quarto posto ad un Miller davvero arrembante al debutto sulla KTM, ma ha perso pure l'occasione di chiudere come miglior pilota Aprilia, perché lo hanno sfilato anche le due RS-GP ufficiali di Maverick Vinales ed Aleix Espargaro, che a loro volta hanno lottato con il coltello tra i denti tra di loro.

Gli ultimi punticini poi se li portano a casa Johann Zarco ed Alex Marquez, ma come avrete già intuito all'appello mancano un paio di big: la gara di Fabio Quartararo si è messa subito in salita, perché Joan Mir gli è entrato molto aggressivo alla curva 13 al primo giro. Il pilota della Honda è caduto, finendo anche sotto investigazione per la manovra, mentre il francese si è ritrovato in coda al gruppo, risalendo poi fino al decimo posto con la sua Yamaha.

E' andata peggio ad Enea Bastianini, che è finito al Centro Medico con una spalla dolorante. Il pilota della Ducati era in bagarre con Luca Marini e tra i due c'è stato un contatto alla curva 5 nel corso del secondo giro, che li ha messi entrambi ko (anche qui c'è stata un'investigazione, che però si è chiusa senza penalità per entrambi).

Appena un giro più tardi è finito ruote all'aria anche l'altro portacolori della Mooney VR46, Marco Bezzecchi, ritiratosi a sua volta senza conseguenze. Al traguardo invece ci sono Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, ma lontani dalle posizioni che contano, rispettivamente 14° e 16°.