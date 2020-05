Marquez: "Quest'anno sarà molto difficile recuperare"

La pandemia del coronavirus ha già costretto il rinvio o la cancellazione di 11 delle 20 gare del Gran Premio della stagione 2020 della MotoGP. Attualmente, Dorna sta lavorando ad un calendario che partirà a luglio a Jerez, con 12-16 gare come obiettivo.

Questo dato è una riduzione significativa rispetto ai 18-19 che si sono svolti negli ultimi anni e questa situazione premierà di più chi vincerà più gare, ma punirà anche eventuali ritiri o infortuni che costringeranno a perdere una gara.

Da quando è entrato in MotoGP nel 2013, Marc Márquez ha concluso cinque delle sette stagioni disputate come pilota con più successi, ma è stato anche tra quelli che hanno subito più cadute. Il catalano, tuttavia, di solito non cade durante la gara e, fortunatamente, la maggior parte delle volte che cade riesce a sfuggire agli infortuni.

Tuttavia, con un programma ridotto nel 2020, il margine di errore è molto più ridotto e qualsiasi "zero" sarà più difficile da recuperare.

"Sarà difficile capire se dobbiamo correre molti rischi o meno" ha detto Márquez in un'intervista a Canal+ France. "Bisogna correre dei rischi, perché non ci sono molte gare, ma se ne perdi una, sarà molto difficile recuperare, perché non ci sarà abbastanza tempo. Cercheremo di adattare il nostro stile e le nostre prestazioni al calendario".

Il pilota Honda non crede che un calendario diverso non possa cambiare gli avversari da battere.

"Non mi aspetto molte sorprese. So chi sarà veloce e chi lotterà per il campionato. Certo, sarà una stagione diversa, ma alla fine la velocità dei nostri avversari in pista non cambierà. Tra gli avversari, Quartararo sarà veloce, Viñales sarà veloce, i piloti Suzuki... Vedremo" ha detto.

Quello su cui spera soprattutto di fare un passo avanti è Fabio Quartararo, che ha già un anno di esperienza e che avrà una Yamaha ufficiale.

"Quartararo dovrebbe essere più veloce, purtroppo per noi! Normalmente, quando si ha un anno di esperienza, si è più veloci. Con l'esperienza si può migliorare molto. In pre-season è stato veloce fin dall'inizio. Sarà uno dei contendenti al campionato. Non è nella squadra ufficiale della Yamaha, ma ha una moto ufficiale. E' come per noi alla Honda: Cal Crutchlow ha esattamente la mia stessa moto. Quindi, sì, sarà uno dei contendenti per il campionato" ha concluso.