MotoGP | Tutto sulla stagione 2022: regole, moto, piloti date e altro

Dopo un 2021 ancora condizionato dalla pandemia del Covid-19, la MotoGP proverà a recuperare un po’ di normalità nel 2022. Dorna toglie il congelamento dei motori e vedremo delle moto completamente nuove per la prima volta dopo due anni. Non ci sarà Valentino Rossi, la grande personalità del mondiale degli ultimi decenni, ma entreranno due nuovi team e cinque piloti debuttanti.

Dei sei costruttori che parteciperanno, solo Aprilia manterrà le concessioni in un mondiale che ci si aspetta essere più equilibrato che mai. La stagione 2022 della MotoGP sarà la più lunga della storia con 21 gare, compresi due nuovi circuiti e il ritorno su piste dove non si andava dal 2019 a causa delle restrizioni sui viaggi.

Line-up di piloti e team MotoGP nel 2022

Nel 2022 aumenterà il numero di piloti in MotoGP. Dopo la separazione tra Gresini Racing e Aprilia e l’ingresso della VR46 di Valentino Rossi, si passerà da 22 a 24 moto.

Sei team restano senza cambi: Repsol Honda (Marc Marquez e Pol Espargaro), Ducati (Pecco Bagnaia e Jack Miller), Suzuki (Joan Mir e Alex Rins), Red Bull KTM (Brad Binder e Miguel Oliveira), Pramac (Johann Zarco e Jorge Martin) e LCR Honda (Alex Marquez e Takaaki Nakagami).

Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, che già avevano concluso insieme il 2021, torneranno ad essere compagni di squadra nel team Monster Yamaha. La stessa cosa vale per Aleix Espargaro e Maverick Vinales in Aprilia.

Ci saranno cinque rookie divisi fra i vari team. Il team Tech 3 avrà due debuttanti, Remy Gardner e Raul Fernandez. Darryn Binder sarà compagno di squadra di Andrea Dovizioso nel team WithU Yamaha RNF, che prende il posto di Petronas SRT. Marco Bezzecchi ritroverà Luca Marini nel team VR46, e anche Fabio Di Giannantonio sarà di nuovo compagno di Enea Bastianini nel team Gresini Racing.

Date delle presentazioni delle moto 2022

A momento, solo due team hanno annunciato la loro data di presentazione. I piloti dovranno viaggiare in Malesia per i test invernali a fine gennaio, dunque è normale che le prime presentazioni avverranno prima di quel momento, come ha fatto Ducati negli ultimi anni.

Tuttavia, è consuetudine anche che alcuni costruttori presentino le proprie moto durante i test approfittando del pubblico asiatico. Altri invece aspettano le tre settimane che ci saranno tra la fine dei test pre-stagionali e la prima gara in programma il 6 marzo.

Calendario 2022: date e circuiti

Nel 2022, la MotoGP avrà il calendario più lungo della sua storia. La stagione anticipa l’inizio rispetto agli ultimi anni e il primo Gran Premio si disputerà sotto i riflettori del Qatar il 6 marzo. Da quel momento fino a luglio, il campionato non risposerà per più di due settimane consecutive.

La seconda tappa sarà in Indonesia il 20 marzo per il debutto del Circuito di Mandalika, che piloti e team avranno già visto nei test. Dopo due anni fuori per la pandemia, tornerà l’Argentina, che sarà la terza gara dell’anno e completerà una doppietta con Austin a inizio aprile.

Da lì, il mondiale tornerà in Europa a cominciare da Portimao il 24 aprile. Seguiranno Jerez, Le Mans, il Mugello, Barcellona, il Sachsenring, Assen e il Gran Premio di Finlandia, che torna nel calendario il 10 luglio. La pista del KymiRing tuttavia è ancora in attesa di omologazione.

Dopo uno stop di un mese, il 7 agosto l’azione ripartirà da Silverstone. Il Red Bull Ring, Misano e Motorland Aragon chiuderanno la prima parte della stagione europea prima di volare in Asia. Torna la tripletta asiatica, pandemia permettendo.

L’appuntamento di Motorland formerà l’unica tripletta della stagione insieme a Motegi e Thailandia. Seguirà poi una doppietta formata da Phillip Island e Sepang, prima di tornare in Europa per la tradizionale gara di chiusura della stagione, a Valencia il 6 novembre dopo 21 gare.

Data Gran Premio Circuito 6 marzo Qatar Losail 20 marzo Indonesia* Mandalika 3 aprile Argentina Termas 10 aprile Americhe COTA 24 aprile Portogallo Algarve 1 maggio Spagna Jerez 15 maggio Francia Le Mans 29 maggio Italia Mugello 5 giugno Catalunya Barcelona 19 giugno Germania Sachsenring 26 giugno Olanda Assen 10 luglio Finlandia* KymiRing 7 agosto Gran Bretagna Silverstone 21 agosto Austria Red Bull Ring 4 settembre San Marino Misano 18 settembre Aragón Motorland 25 settembre Giappone Motegi 2 ottobre Thailandia Chang 16 ottobre Australia Phillip Island 23 ottobre Malesia Sepang 6 novembre Comunitat Valenciana Cheste

Quando saranno i test invernali della MotoGP nel 2022

La stagione 2022 di MotoGP è iniziata appena si è concluso il campionato 2021, con i primi test ufficiali. Anche se i consueti test di Valencia non sono stati fatti, i piloti hanno iniziato a prendere contatto con le loro nuove squadre e moto già il 18 e il 19 novembre a Jerez.

Tra dicembre e gennaio non è consentito girare con i prototipi, perciò bisognerà aspettare fino ai primi test ufficiali per tornare a vedere in pista le MotoGP. Dal 31 gennaio al 2 febbraio, a Sepang ci sarà il tradizionale shakedown per i debuttanti, tester e costruttori con le concessioni.

Tre giorni dopo inizierà il primo test ufficiale del 2022 su quella stessa pista, mentre dall’11 al 13 febbraio, la MotoGP si sposterà in Indonesia, dove girerà per la prima volta sul tracciato di Mandalika.

Data Circuito Shakedown 31 gennaio-2 febbraio Sepang (Malesia) Test ufficiale 5-6 febbraio Sepang (Malesia) Test ufficiale 11-13 febbraio Mandalika (Indonesia)

Date e circuiti dei test MotoGP nel 2022

Anche se la stagione dei test è limitata per costruttori senza concessioni, ci saranno diverse giornate di test ufficiali. La prima sarà dopo il Gran Premio di Spagna, quando i piloti resteranno un giorno in più a Jerez il 2 maggio, la stessa cosa avverrà il 6 giugno dopo il GP di Catalunya. Anche dopo il Gran Premio di San Marino ci sarà un test ufficiale di due giorni, il 6 e 7 settembre al Circuito di Misano.

Anche i costruttori possono organizzare test privati con i propri tester in una serie di circuiti scelti. Aprilia, che è l’unico team che ancora usufruisce delle concessioni, avrà dei giorni extra di test consentiti.

Costruttore Circuiti prenotati per i test privati Honda Motegi, Jerez, Misano Yamaha Motegi, Jerez, Aragón Ducati Mugello, Jerez, Misano Suzuki Motegi, Jerez, Aragón KTM Spielberg, Jerez, Aragón Aprilia -