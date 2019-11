Dovizioso: "Sono realista, corriamo per il quarto posto"

Ieri aveva detto che l'obiettivo era la seconda fila, ma Andrea Dovizioso sembra soddisfatto solo a metà dopo aver conquistato il sesto posto sulla griglia di partenza del Gran Premio della Comunità Valenciana.

Questo perché, ancora una volta, il pilota della Ducati ha confermato di essere molto realista nell'ammettere che al momento non ha nelle sue mani le carte giuste per attaccare il podio e che il massimo a cui si può provare ad ambire è il quarto posto. Non una buona notizia per la Casa di Borgo Panigale, che domani si giocherà ancora il titolo a squadre, partendo con due punti di vantaggio sulla Honda.

"Oggi è andata meglio, abbiamo migliorato il mio feeling con la moto e penso che ora siamo nel gruppo che può lottare per la quarta posizione. Io non sono un pilota che vuole sognare: forse c'è una chance di poter lottare per il podio, ma al momento Vinales, Marquez e Quartararo hanno un altro passo" ha detto "Desmodovi".

"Dobbiamo vedere il meteo di domani, perché sembra che ci possa essere più vento e questo condiziona tutti quanti. Oggi invece era freddo, ma le condizioni erano perfette. Sono contento comunque perché siamo nel gruppo e qui a Valencia è sempre importante partire nelle prime due file. Però ci manca un po' di velocità e faccio un po' troppa fatica a far girare la moto. Qui se non riesci ad essere fluido, è sempre un po' complicato e alla lunga la paghi" ha aggiunto.

Qui a Valencia il forlivese ha provato ad esplorare una strada differente a livello di set-up, che ha migliorato alcuni aspetti, ma lo lascia ancora troppo lento a centro curva. Anche se questo rimane il compromesso migliore che abbia trovato.

"Abbiamo usato un set-up differente da quello che abbiamo utilizzato nel resto della stagione. Questo ci ha portato alcune cose positive, ma non ha funzionato in ogni area. Ci abbiamo lavorato, per cercare di migliorare l'ultima parte di curva e siamo ancora un po' troppo lenti nella parte centrale della curva, ma penso che alla fine abbiamo trovato il compromesso migliore per questa pista, quello che mi permette di essere abbastanza veloce con la gomma usata, anche se forse non abbastanza da lottare per il podio".

Il Circuito Ricardo Tormo esalta molto le doti di turning delle moto, quindi al forlivese è stato chiesto un confronto tra le varie forze in pista.

"Tutti quanti possono vedere che la Yamaha e la Suzuki sono le due moto migliori a livello di turning. La Honda però lavora in un modo completamente diverso, mentre la nostra molto è molto buona nell'ultima parte della frenata. Tutte le moto alla fine hanno delle caratteristiche differenti, quindi è difficile fare un confronto da questo punto di vista".

Se domani poi dovesse essere confermato un vento in un aumento, non sarebbe l'ideale per la Ducati: "Non significherebbe buone cose per noi! (ride)".