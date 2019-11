Rossi: "Alex Marquez in HRC? Non ruba niente a nessuno"

Il weekend di Valencia per ora non sta sorridendo particolarmente a Valentino Rossi. Ieri il "Dottore" è incappato in due scivolate, che lo avevano lasciato nelle posizioni di rincalzo. Stamattina ha reagito alla grande, con una buona prestazione in FP3 che gli ha permesso di centrare la Q2 diretta.

In qualifica però le cose non sono andate come avrebbe sperato, perché non è riuscito ad attuare la strategia giusta con la sua squadra e si è ritrovato imbottigliato nel traffico, non riuscendo a fare meglio del 12esimo tempo. Un risultato che secondo lui non sarà semplice da raddrizzare, perché il suo passo non è strepitoso e perché il Circuito Ricardo Tormo non è noto per agevolare i sorpassi.

"Naturalmente sono motivato e mi piacerebbe finire la stagione bene, perché l'ultima gara è sempre speciale. E' come l'ultimo giorno di scuola perché poi stai tutto l'inverno senza fare niente, quindi diciamo che è l'ultimo sforzo" ha detto Valentino.

"Secondo me abbiamo un buon potenziale, perché abbiamo un passo molto simile a tanti altri, quindi si potrebbe fare una bella gara. Il problema è che ieri ho fatto due errori e sono caduto due volte, anche se stamattina eravamo già riusciti a recuperare. Mi dispiace, perché dobbiamo fare meglio in qualifica, ma oggi abbiamo sbagliato: avrei potuto essere un paio di file più avanti e sarebbe stata un'altra gara".

"Siamo stati anche un po' sfortunati perché siamo entrati in pista nel momento sbagliato con la seconda gomma e siamo finiti nel traffico di una KTM che non ci aspettavamo. Così diventa un po' più difficile, però bisogna vedere le condizioni di domani e cercare di fare la scelta giusta di gomme, ma anche di partire bene e cercare di fare una bella gara".

A questo punto gli è stato ricordato che nel 2015, nella domenica in cui si giocava il titolo Mondiale, proprio qui era riuscito a rimontare dal fondo della griglia fino al quarto posto. Ora però vede una situazione molto differente.

"Il problema è che qui è difficile superare, poi nel rettilineo sono piuttosto lento. Il mio passo poi non è così fantastico, nel senso che nel 2015 ero più veloce, quindi domani sarà più dura".

Oggi ha provato anche a fare una strategia diversa dal solito nella FP4, rimanendo fuori con la stessa gomma per tutto il turno, nella speranza di risolvere il calo della gomma posteriore che ha caratterizzato questa seconda parte di stagione.

"Nella FP4 volevo provare la gomma dura. Avevo in programma di fare una sosta, ma poi mancavano solo otto o nove minuti, quindi ho deciso di rimanre in pista. Stiamo lavorando per cercare di capire la temperatura delle gomme e provare a tenere un buon passo fino alla fine, perché è la cosa su cui noi soffriamo di solito".

Infine, ha detto la sua anche sul rumor più importante della giornata, quello del probabile approdo di Alex Marquez in Honda HRC accanto al fratello Marc, dove prenderà il posto lasciato libero da Jorge Lorenzo.

"Io mi sarei aspettato Zarco, quindi sono curioso di vedere cosa succederà. Però anche il fratello di Marquez è il campione del mondo della Moto2, è uno che va forte, quindi perché no? Se va a correre in HRC, non ruba niente a nessuno".