Bagnaia convinto: "Posso gestire meglio le gomme"

Dopo la bellissima pole position di sabato scorso, con tanto di record della pista, il sesto posto in griglia nella seconda gara della MotoGP sul tracciato di Losail è risultato un po' deludente per Pecco Bagnaia, anche se il pilota della Ducati è convinto di avere tutte le carte in regola per essere uno dei protagonisti domani.

Del resto, nella MotoGP odierna la cosa più importante è centrare un posto nelle prime due fila, soprattutto se disponi di una moto come la Desmosedici GP che nel primo appuntamento stagionale ha già dimostrato di essere capace di regalare uno scatto bruciante. Il piemontese non è soddisfatto della sua posizione, ma non fa drammi.

"La mia qualifica non è stata troppo positiva, perché non sono riuscito ad adattarmi ad una gomma un po' meno performante ed è qualcosa a cui mi devo abituare. Capita diverse volte di trovarsi in questa situazione, quindi è qualcosa su cui devo lavorare, però parto comunque sesto e sono sicuro di poter fare una bella gara domani", ha detto infatti Pecco.

Nel GP del Qatar ha comandato per 14 giri prima di cedere la leadership a Maverick Vinales e chiudere terzo. A difettargli è stata la gestione del consumo della gomma, un aspetto su cui pensa di essere più pronto questa settimana, con l'idea che non stare davanti da subito potrebbe anche essere d'aiuto.

"Da questo weekend mi aspetto almeno la gara di quello scorso perché arriviamo preparati allo stesso livello, se non di più. Penso che possiamo fare una bella gara, perché il passo forse è più competitivo rispetto allo scorso weekend. La prima gara poi è stata una bella lezione, quindi penso di poter gestire molto meglio le gomme", ha spiegato.

" Se posso restare in scia, come ha fatto Zarco, potrebbe essere meglio per gestire, soprattutto non avendo resistenza aerodinamica sul dritto. Poi potrei attaccare nella fase finale di gara. Vedremo come andrà, ma penso di poter gestire meglio il tutto.

Non potevano mancare i complimenti a Jorge Martin, che alla seconda gara in MotoGP è riuscito a centrare la sua prima pole position in sella alla Ducati di Pramac.

"Bisogna dire che i ragazzi di Pramac sono stati molto bravi, soprattutto Jorge Martin che penso che abbia stupito un po' tutti. E' stato molto bravo. In questi giorni è sempre stato piuttosto veloce, quindi bisogna rendergli merito".

Anzi, Pramac ha monopolizzato le prime due posizioni in griglia grazie anche al secondo tempo di Johann Zarco. Bagnaia quindi ha sottolineato l'importanza della struttura satellite in cui anche lui ha mosso i primi passi nella classe regina.

"Penso che Pramac sia un team di altissimo livello. Inoltre avere una squadra satellite con due moto ufficiali è un grande vantaggio per lo sviluppo della moto. In ogni caso, credo che anche il Team Petronas sia una gran struttura satellite, la differenza è che Pramac ha due moto ufficiali, quindi Ducati ha bisogno di un team satellite così".

