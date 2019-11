Ufficiale: Nagashima firma con KTM Ajo nel 2020

In occasione dell'ultimo Gran Premio della stagione, KTM ufficializza la line-up per il prossimo anno in Moto2. A fianco di Jorge Martin troveremo infatti Tetsuta Nagashima, che entrerà a fare parte della KTM GP Academy.

Nel 2019 il giapponese si è fatto notare con ottimi risultati, conquistando la sua prima pole in Austria. Nagashima sostituirà Brad Binder, che passa in MotoGP.

Nagashima commenta la notizia: "Sono molto felice di questa novità. Sono migliorato molto quest'anno, specialmente dopo la pausa estiva ed in qualifica sono riuscito ad essere in top 5 più di una volta. Poi però ho avuto qualche problema in gara e non ho potuto fare podi".

"Ora andrò in uno dei team con la struttura migliore del paddock. Conosco Aki dal 2016 e so come lavora da quando sono nel team Academy. Ho imparato molto lì. In Moto2 le caratteristiche delle moto e dei piloti sono molto simili ed il gap è più ridotto. Uno o due decimi possono fare la differenza di cinque o sei posizioni. Può essere molto complicato trovare il modo di migliorare individualmente, ma la giusta squadra lo rende possibile. Sono già molto motivato per il 2020".

Anche Aki Ajo esprime soddisfazione per l'accordo raggiunto: "Siamo molto felici che tutto sia pronto per il 2020 e siamo molto motivati per il nostro primo test a Jerez. Sento che abbiamo una line-up molto forte in Moto2 con Jorge e Tetsu, perché entrambi hanno mostrato di aver fatto grandi passi in avanti quest'anno, in particolare nella seconda metà di stagione. Quando inizieranno a provare, sentirò che saremo sulla strada giusta".