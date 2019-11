Ufficiale: Pons in Moto2 con Gresini nel 2020

Alla vigilia dell’ultimo fine settimana della stagione 2019, la griglia di partenza del Mondiale Moto2 continua a delinearsi ed il Team Gresini ha annunciato la propria line-up per il 2020. In vista del prossimo anno raddoppierà l’impegno in pista con due piloti: Nicolò Bulega ed Edgar Pons.

Per il nono anno consecutivo, Gresini conterà sulla collaborazione con Federal Oil come sponsor principale e porterà in pista moto firmate Triumph, che avranno colorazione bianco e rosso. La moto ed i piloti debutteranno in pista in occasione dei test di Valencia il 20 ed il 21 novembre.

Nuova esperienza per Bulega, che lascerà lo Sky Racing Team VR46 ed approderà nella nuova squadra, mentre Edgar Pons, figlio di Sito, torna nel mondiale dopo una stagione nel CEV, dove si è laureato campione. Lo spagnolo aveva già corso nel 2016 e nel 2017 nel tram del padre.

Edgar Pons commenta la notizia: “Prima di tutto voglio ringraziare l’intero Team Gresini, in particolare Fausto, per questa grandissima opportunità. Tornare nel Campionato del Mondo MotoGP con questa squadra è semplicemente incredibile e non vedo l’ora di incontrare la squadra e la nuova moto con motore Triumph. Ho sempre corso con motore Honda ma sono sicuro che il 750cc sarà molto divertente. Darò il massimo per essere prontissimo a fare la mia miglior stagione possibile. Grazie ancora a tutti”.

Anche Fausto Gresini afferma di essere soddisfatto dell’accordo raggiunto: “Voglio iniziare parlando di Federal Oil e di questa partnership che mi sento di definire speciale. Iniziamo la nona annata e non potrei essere più felice di condividere insieme una stagione che si preannuncia davvero interessante. Torneremo ad avere due piloti nella categoria e con Edgar aggiungiamo velocità ed esperienza alla nostra squadra. Volevamo essere protagonisti già quest’anno e per vari motivi non ci siamo riusciti, ma il nostro unico obiettivo è tornare tra i migliori”.