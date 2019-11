MotoGP 2019: gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Valencia

La stagione 2019 del Motomondiale volge al termine questo fine settimana al Ricardo Tormo di Valencia. I titoli iridati ormai sono stati assegnati in tutte le classi, ma questo potrebbe essere garanzia di gare spettacolari, visto che ormai quasi tutti i piloti non hanno più nulla da perdere.

In ballo è rimasta la corsa al titolo team della classe regina e si arriva all'ultimo appuntamento con la Ducati che ha due punti di margine nei confronti della Honda. Da questo punto di vista, si prospetta quindi una battaglia molto aperta, anche se storicamente il tracciato spagnolo non è particolarmente favorevole alle Rosse.

Per quanto riguarda gli appuntamenti televisivi, questo fine settimana le qualifiche e le gare saranno in diretta sia su Sky Sport MotoGP HD che su TV8 e TV8 HD. Le prove libere invece saranno in esclusiva live sull'emittente satellitare. Di seguito, ecco la programmazione completa, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com.

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 15 novembre

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

16:05 - EPole MotoE

Sabato 16 novembre

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:05-15:45 - Qualifiche Moto2

16:15 - Gara 1 MotoE

Domenica 17 novembre

8:20-8:40 - Warm-Up Moto3

8:50-9:10 - Warm-Up Moto2

9:20-9:40 - Warm-Up MotoGP

10:05 - Gara 2 MotoE

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

