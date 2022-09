MotoGP | Nagashima correrà a Motegi come wildcard per Honda

Carica lettore audio

Testuta Nagashima si è unito al team Honda lo scorso anno dopo aver corso per quattro stagioni in Moto2 e aver chiuso il suo percorso nel 2020, chiudendo in ottava posizione nella generale dopo la vittoria in Qatar, nella gara di apertura del campionato. Oltre a qualche presenza nella classe intermedia con Italtrans come sostituto dell’infortunato Lorenzo Dalla Porta, Nagashima ha trascorso la maggior parte del 2021 fuori dai giochi, dedicandosi alla preparazione per la 8 Ore di Suzuka che ha corso con Honda quest’anno.

Nagashima infatti ha contribuito a riportare a Honda la prima vittoria a Suzuka dal 2014, conquistando la pole con il record della pista e vincendo con un giro di anticipo insieme al compagno di squadra Takumi Takahashi e Iker Lecuona.

Takumi Takahashi, Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per questo, Honda ha premiato Nagashima con l’opportunità di schierarsi sulla griglia di partenza della MotoGP per la sua gara di casa a Motegi, in sella a una terza RC213V con i colori HRC. Sarà questa la prima volta dal 2015 in cui Honda ha schierato una wildcard per la sua gara di casa, con Takahashi che ha finito nei punti conquistando il 12° posto.

“Correrò in MotoGP, che sognavo da quando ero un bambino”, ha affermato Nagashima. “È solo una wild card per una gara, ma farò davvero del mio meglio e mostrerò la mia riconoscenza a HRC per avermi dato questa opportunità con un buon risultato. Nella 8 Ore di Suzuka tutto è andato bene, dai test alla gara, che abbiamo vinto. Quindi continuerò così per il Gran Premio del Giappone”.

“Lo sento avendo fatto dei test di sviluppo come pilota HRC quest’anno, le mie qualità di pilota stanno migliorando, quindi spero che tutti vedranno come guida ora Tetsuta Nagashima. Farò del mio meglio, quindi spero che tutti in pista e in televisione facciano il tifo per me”.

Honda non sarà l’unico marchio che avrà una wild card a Motegi, anche Suzuki ha annunciato questa settimana che darà al tester di lunga data Takuya Tsuda la possibilità di fare un’ultima gara sulla sua pista di casa in vista dell’addio della Casa di Hamamatsu alla MotoGP alla fine di quest’anno. Questa per Tsuda sarà solamente la sua seconda gara in MotoGP, dopo il debutto a Jerez nel 2017, quando è sceso in pista per sostituire l’infortunato Alex Rins.

Takuya Tsuda, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images