Moto2, Teruel, Libere 1: Fernandez su Lowes, Marini decimo

Inizia oggi il secondo fine settimana consecutivo sul circuito di MotorLand e dalla prima sessione di prove libere parte anche la caccia al riscatto dei contendenti al titolo, protagonisti lo scorso weekend del grande scivolone mondiale. Il primo turno del venerdì però porta la firma di Augusto Fernandez, autore nel finale di un crono che lo fa balzare al comando. Lo spagnolo beffa di un decimo Sam Lowes, che sembra continuare il suo momento positivo, mentre restano più attardati gli altri avversari.

Fernandez ferma il cronometro sull’1’52”623, un tempo fatto segnare proprio negli ultimi minuti di sessione. Si deve così accontentare del secondo crono Lowes, che paga 134 millesimi. I due staccano gli altri piloti di un paio di decimi: in terza posizione troviamo infatti un ottimo Fabio Di Giannantonio, che però accusa già un ritardo di quasi quattro decimi. Il romano chiude il turno davanti a Jake Dixon, fresco di rinnovo con il team Petronas. Il britannico è quarto a 388 millesimi dalla vetta.

Joe Roberts agguanta il quinto tempo della mattina ed è il primo ad andare oltre il mezzo secondo di ritardo da Fernandez, ma resta comunque davanti a Lorenzo Baldassarri, sesto. Bisogna scorrere la classifica fino al settimo tempo per trovare il primo degli italiani in lotta per il titolo: Marco Bezzecchi inizia il secondo fine settimana di Aragon con cautela ed è distante 667 millesimi dalla prima posizione. Il pilota dello Sky Racing Team VR46, che è lontano 25 lunghezze nella classifica mondiale, precede Jorge Navarro, autore di un buon tempo che lo porta in ottava posizione. Chiudono la top 10 Remy Gardner, nono, e Luca Marini, decimo. Quest’ultimo paga ben sette decimi dalla vetta ed anche lui, così come il compagno di squadra, inizia il weekend in sordina.

Marini precede il diretto rivale in classifica, Enea Bastianini. L’attuale leader del mondiale resta fuori dai primi dieci per 74 millesimi ed arriva al secondo turno con l’11esimo crono. Dietro di lui si piazza il connazionale Simone Corsi, che riesce ad agguantare il 12esimo tempo dopo le molte difficoltà incontrate. Restano invece più attardati gli altri italiani: Stefano Manzi è 19esimo, mentre Nicolò Bulega è 21esimo. Lorenzo Dalla Porta è solo 27esimo.

Non una sessione particolarmente proficua anche per Jorge Martin: il prossimo pilota Ducati in MotoGP inizia il weekend sul circuito di casa con il 17esimo tempo, a poco più di un secondo dal connazionale e leader della mattinata. Qualche difficoltà anche per Marcel Schrotter, che chiude la prima sessione di prove libere in 15esima posizione.