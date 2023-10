GTWC | Zandvoort, Libere: tris Audi davanti alla Ferrari

E' tripletta Audi Sport al termine delle Prove Libere che i piloti del GT World Challenge hanno appena terminato a Zandvoort, dove va in scena l'ultimo evento stagionale di Sprint Cup.

Il meteo di questa mattina in Olanda non è stato clemente e la pioggia ha scombinato un po' i piani, specialmente all'inizio degli 80' a disposizione dei protagonisti della serie di SRO Motorsports Group, che sul finale hanno invece potuto spingere migliorando i tempi sull'asfalto che andava asciugandosi.

Già messesi in mostra in avvio dei lavori, le R8 LMS GT3 EVO2 hanno occupato il podio virtuale, con la #11 di Comtoyou Racing che è al comando in 1'34"937, precedendo per 0"388 la #9 di Boutsen VDS, prima in Classe Gold Cup con dietro la #21 di Comtoyou Racing.

Bene la Ferrari #69 di Emil Frey Racing che si piazza quarta, dopo aver superato la Porsche #44 che CLRT ha iscritto all'ultimo momento tra i PRO.

Le BMW di WRT inizialmente hanno sofferto, poi Maxime Martin ha messo sesta la #46 condivisa con Valentino Rossi a quasi +0"8 dalla vetta, tirandosi dietro la #32 di Weerts/Vanthoor.

Ottavo posto per l'Audi #10 di Boutsen VDS, terza in Gold Cup, capace di mettersi alle spalle la #40 di Tresor Orange 1 affidata a Drudi/Feller, in lizza per il titolo, la Ferrari #14 di Emil Frey Racing e la Mercedes #88 di Marciello/Boguslavskiy (Akkodis-ASP), oltre all'Audi #12 di Comtoyou Racing.

Audi che si prende il primato anche in Silver Cup con la #99 di Tresor Attempto Racing condotta da Aka/Patrese, 13a generale e davanti alla Mercedes #77 di HRT e alla Lamborghini #163 di VSR dove Marcus Paverud viene affiancato da Maximilian Paul per l'occasione.

La sessione ha visto due interruzioni: la prima circa a metà quando l'esordiente Harley Haughton ha commesso un errore in curva 13 insabbiandosi con la Lamborghini #18 di GSM AB1, mentre nel finale ha sbagliato pure Alex Frassineti al volante della Honda #68 di Nova Race nella medesima variante.

Alle ore 15;20 sono in programma le Pre-Qualifiche, sempre sulla distanza di 1h20'.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 11 Pro Cup Lucas Legeret, Christopher Haase ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:34.937 2 9 Gold Cup Aurelien Panis, Alberto di Folco Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:35.325 0.388 3 21 Gold Cup Gilles Magnus, Finlay Hutchison ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:35.524 0.587 4 69 Pro Cup Albert Costa, Thierry Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 1:35.529 0.592 5 44 Pro Cup Laurin Heinrich, Ayhancan Güven CLRT Porsche 911 GT3 R (992) 1:35.682 0.745 6 46 Pro Cup Valentino Rossi, Maxime Martin Team WRT BMW M4 GT3 1:35.726 0.789 7 32 Pro Cup Dries Vanthoor, Charles Weerts Team WRT BMW M4 GT3 1:35.815 0.878 8 10 Gold Cup Cesar Gazeau, Adam Eteki Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:35.919 0.982 9 40 Pro Cup Ricardo Feller, Mattia Drudi Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:36.000 1.063 10 14 Pro Cup Konsta Lappalainen, Giacomo Altoe Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 1:36.109 1.172 11 88 Pro Cup Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:36.112 1.175 12 12 Pro Cup Frederic Vervisch, Nicolas Baert ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:36.125 1.188 13 99 Silver Cup Alex Aka, Lorenzo Patrese Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:36.526 1.589 14 30 Gold Cup Niklas Krütten, Calan Williams Team WRT BMW M4 GT3 1:36.583 1.646 15 54 Pro Cup Christian Engelhart, Adrien De Leener Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) 1:36.595 1.658 16 77 Silver Cup Jordan Love, Frank Bird Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:36.789 1.852 17 112 Gold Cup Norbert Siedler, Patryk Krupinski JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:36.820 1.883 18 159 Pro Cup Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:37.024 2.087 19 27 Pro Cup Gregoire Demoustier, Christopher Mies Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:37.218 2.281 20 25 Pro Cup Patric Niederhauser, Erwan Bastard Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:37.248 2.311 21 31 Pro Cup Thomas Neubauer, Jean-Baptiste Simmenauer Team WRT BMW M4 GT3 1:37.250 2.313 22 111 Pro Cup Christian Klien, Dean Macdonald JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:37.339 2.402 23 60 Pro Cup Andrea Caldarelli, Marco Mapelli VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:37.440 2.503 24 26 Gold Cup Simon Gachet, Paul Evrard Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:37.475 2.538 25 163 Silver Cup Marcus Paverud, Maximilian Paul VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:37.488 2.551 26 71 Silver Cup Nicola Marinangeli, Sean Hudspeth AF Corse Ferrari 296 GT3 1:37.778 2.841 27 68 Silver Cup Erwin Zanotti, Alex Frassineti Nova Race Honda NSX GT3 EVO 2 1:37.819 2.882 28 90 Silver Cup Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1:38.015 3.078 29 28 Silver Cup Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini Nova Race Honda NSX GT3 EVO 2 1:38.653 3.716 30 18 Silver Cup Paul Meijer, Harley Haughton GSM AB1 GT3 Team Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:41.466 6.529