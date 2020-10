Petronas conferma Dixon in Moto2 e McPhee in Moto3 nel 2021

Quella di ieri è stata una giornata di conferme importanti in casa Petronas Sprinta Racing, perché la compagine malese ha completato le sue formazioni in Moto2 e Moto3 in vista della prossima stagione, con la conferma di due piloti che fanno già parte della squadra.

In Moto2, accanto al già confermato Xavi Vierge, è stato rinnovato Jake Dixon, pilota che ha mostrato una grande crescita nell'ultima parte della stagione: è reduce dal suo miglior risultato in carriera, il quarto posto di Aragon, e a Le Mans è caduto a pochi giri dal termine, quando era saldamente al comando della corsa.

"Sono molto contento di continuare con la Petronas Sprinta Racing per un altro anno. Ha senso proseguire insieme, visto che è stata solo la mia prima stagione con la squadra e con il telaio Kalex e che siamo diventati più forti insieme. Stiamo già facendo grandi cose e penso che possiamo seriamente pensare di lottare per il titolo nel 2021" ha commentato il pilota britannico.

In Moto3 invece proseguirà la sua avventura con John McPhee, uno dei veterani della categoria, che nel 2021 sarà affiancato dal nuovo arrivato Darryn Binder. Per lo scozzese si tratterà della decima stagione nella classe entrante, nella quale finora ha conquistato tre vittorie, una delle quali proprio quest'anno a Misano. Al momento, a quattro gare dal termine della stagione, è quinto nel Mondiale a 35 punti dal leader Albert Arenas.

"Sono davvero felice di aver firmato ancora con la squadra per il 2021. Abbiamo ancora qualche gara da disputare per concludere questa stagione e siamo nella posizione ideale per continuare a lottare per il campionato. Per me è davvero importante continuare con la stessa squadra, con persone che conosco e dove mi sento a mio agio dentro e fuori dalla pista. L'obiettivo per il prossimo anno sarà quello di essere di nuovo costantemente nella top 3 e di lottare per il titolo" ha aggiunto il pilota scozzese.