GTWC | Boutsen VDS fa il salto in PRO con la Mercedes nel 2024

La Boutsen VDS conferma il proprio impegno nel GT World Challenge Europe anche per la stagione 2024, nella quale farà il salto in Classe PRO rappresentando lMercedes.

La squadra belgaaveva affrontato la scorsa stagione con le Audi vincendo il titolo in Gold Cup e dal prossimo anno abbraccerà il marchio della Stella per correre tutti gli eventi di Sprint ed Endurance Cup con due auto.

L'accordo con la Casa tedesca prevede infatti il supporto con piloti provenienti dai programmi ufficiali e Junior, con una vettura che verrà iscritta in Gold o Silver Cup.

Per il momento gli equipaggi rimangono ancora da definire, anche in base alle licenze dei piloti che poi saranno fondamentali per capire a quale categoria iscriversi, ma l'entusiasmo non manca.

Photo by: Boutsen Ginion Racing Boutsen VDS, Mercedes AMG GT3

"Sono stato felice di tornare nei paddock del GTWC nel 2023 e mi sono divertito molto a far parte della squadra guidata da Olivier Lainé, sua moglie Olivia Boutsen e il loro figlio Amaury", ha dichiarato Marc van Der Straten, fondatore di VDS.

"Sono orgoglioso dei risultati raggiunti, tra cui il titolo di miglior squadra nella Classe Gold Cup, sia nel campionato Sprint che nella classifica generale che combina Sprint ed Endurance".

"Fin dall'inizio, Olivier e io abbiamo avuto l'idea di poter lottare anche per la classifica generale il prima possibile e così sarà a partire dal prossimo anno, dunque ne sono felice".

"Naturalmente, il sogno sarebbe quello di vincere la 24 Ore di Spa per la seconda volta, nove anni dopo il successo ottenuto con la mia squadra. È una sfida importante, ma la fortuna aiuta solo gli audaci!"

Photo by: Boutsen Ginion Racing Boutsen VDS, Mercedes AMG GT3

Olivier Lainé ha aggiunto: "Prima di tutto, vorrei ringraziare Audi Sport per questi due anni di collaborazione. Tuttavia, per il futuro della squadra, l'opportunità che si è presentata con Mercedes-AMG era da non perdere".

"Parteciperemo con due vetture all'intero campionato, di cui una in PRO con Mercedes-AMG Performance e piloti Junior. È una grande sfida per noi, ma è anche molto eccitante e motivante".

"Vorrei ringraziare Stefan Wendl, Responsabile di Mercedes-AMG Customer Racing, e tutto il team Mercedes-AMG Customer Racing per la loro fiducia. Siamo già al lavoro e ci impegneremo al massimo per rendere questa collaborazione un successo."