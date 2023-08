Moto2 | Arbolino e Dixon rinnovano con Marc VDS ed Aspar

Secondo quanto ha appreso Motorsport.com, la squadra di Marc van der Straten, che stava trattando con diversi candidati che si erano offerti di sostituire Arbolino in vista del 2024, ha chiuso lo scorso fine settimana, al Red Bull Ring, il rinnovo dell'attuale secondo classificato nel Campionato del Mondo Moto2, così come Aspar ha fatto con il pilota di Dover.

Il 23enne lombardo è alla sua terza stagione nella classe intermedia. Dopo un inizio di stagione molto solido, in cui ha accumulato due vittorie e sei podi nelle prime sette tappe del calendario, nelle ultime tre ha perso un po' di smalto a favore di Pedro Acosta, che gli ha recuperato 27 punti per superarlo in classifica e prendere il comando del Mondiale.

Nelle ultime settimane, il nome di Arbolino è stato fortemente indicato come uno dei candidati a rilevare uno dei prototipi di MotoGP ancora senza proprietario per la prossima stagione. Vale la pena notare che l'estensione dell'accordo con Marc VDS non invalida completamente la possibilità che il #14 possa correre nella classe regina, anche se la rende più difficile.

Con questa manovra, Marc VDS si assicura una delle due cose: o una delle principali stelle del Campionato del Mondo Moto2, o il pagamento della sua clausola di rescissione. A questo punto bisognerà vedere come si evolveranno i movimenti di mercato, che dovranno essere affrettati nelle prossime settimane per riempire i posti vacanti che non sono ancora stati assegnati.

Una delle possibili destinazioni di Arbolino sembra essere Gresini, sulla moto che molto probabilmente lascerà Fabio Di Giannantonio. La sella di "Diggia" era anche nel mirino di Dixon, la cui promozione in MotoGP sarebbe stata accolta con favore dal promoter Dorna, nel tentativo di aumentare l'audience televisiva in Gran Bretagna. Tuttavia, il vincitore del Gran Premio d'Olanda ha preferito rimanere con la squadra di Jorge Martínez Aspar.

D'altra parte, la conferma della partenza da Pramac di Johann Zarco, che sostituirà Alex Rins alla Honda LCR nel 2024, significa che una delle due Desmosedici GP24 a disposizione del team di Paolo Campinoti è ancora senza proprietario. La logica avrebbe portato a pensare che l'avrebbe presa Marco Bezzecchi. Tuttavia, tutto sembra indicare che il ragazzo di Rimini rimarrà con la Mooney VR46, anche se ciò significa dover rinunciare all'ultima specifica della Ducati. Se "Bez" dovesse rimanere, la mossa più logica sarebbe quella di far prendere a Franco Morbidelli il posto vacante di Zarco alla Pramac.

Jake Dixon, GASGAS Aspar Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images