Video | Sanna: "Ecco perché abbiamo scelto Iron Lynx per la LMDh" Giorgio Sanna, responsabile di Lamborghini Squadra Corse, si è concesso in esclusiva ai microfoni di Motorsport.com per fare il punto sulla stagione 2022, ma soprattutto dei progetti per il futuro come la tanto attesa LMDh, la Huracan GT3 EVO2, il programma giovani e il Super Trofeo.