Lamborghini Grand Finals | Gara 2 AM-LC: titolo a Lewandowski e Semoulin

Andrzej Lewandowski e François e Benoit Semoulin sono i Campioni delle Classi AM e Lamborghini Cup al termine di Gara 2 delle Grand Finals del Super Trofeo che si sono disputate in questo fine settimana a Portimao.

Splende il sole sull'Autodromo dell'Algarve, dove non si schierano Cyril Leimer (Autovitesse) e Bart Collins (MCR Racing), protagonisti di un incidente in Gara 1 che ha lasciato le loro Huracán troppo danneggiate per poter competere oggi.

Un paio di uscite di pista mandano K.O. anche Martin Ryba (Brutal Fish Racing Team), mentre con una grande partenza Nikko Reger prende subito il largo, in modo da cedere poi il volante al compagno di squadra David Staab senza grossi patemi.

La coppia della PPM in pratica è sempre stata al comando dal primo all'ultimo giro, dato che alle loro spalle Lewandowski non aveva motivo di rischiare, sapendo che la piazza d'onore gli sarebbe bastata per regalarsi il titolo iridato della Classe AM.

Il polacco a 10' dal termine ha raggiunto Staab e ha cercato un varco per sopravanzarlo, ma poi ha desistito anche per non incappare in penalità dopo un contatto.

L'unico che ha provato a tenere il ritmo del portacolori di VSR è stato Shehan Chandrasoma, terzo nonostante una penalità di 5" per track-limits non rispettati.

La sanzione all'alfiere di MCR Racing non lo ha privato del podio generale, dato che Alex Au (Dream Racing Motorsport) era troppo lontano, accontentandosi di completare la Top5 assieme a Gabriel Rindone (Leipert Motorsport).

Sesti si piazzano Grzegorz Moczulski/Adrian Lewandowski (GT3 Poland), dato che Raffaele Giannoni (Automobile Tricolore) scivola ottavo causa una penalità di 5" per track-limits, superato anche da Randy Sellari (Wayne Taylor Racing).

Completano la Top10 generale Jurgen Krebs (Leipert Motorsport) e Wesley Slimp/Tyler Hoffman (TPC Racing).

In Classe LC, François e Benoit Semoulin (SemSpeed) vincono gara e titolo precedendo sul traguardo Fred Roberts (NTE Sport) e Gerard Van Der Horst. Nulla da fare per Slade Stewart (Flying Lizard Motorsports), vincitore di Gara 1 di sabato, ma oggi relegato al quarto posto di categoria.

