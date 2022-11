Lamborghini Grand Finals | Gara 2 PRO/PRO-AM: titolo a Piquet

Carica lettore audio

Nelson Piquet Jr. sapeva di avere oggi una grande opportunità di vincere il titolo 2022 delle Grand Finals Lamborghini e così è stato. Il pilota brasiliano del team ANSA Motorsport ha dominato Gara 2 dall'inizio alla fine e si è aggiudicato il titolo della categoria più importante e ambita: la PRO.

Partito dalla pole, Piquet ha gestito perfettamente la prima posizione nella prima metà di gara tenendo bene alle spalle Patrick Kujala (US Racetronics). Sembrava poter essere tutto facile per lui, perché Max Weering, pilota in coppia con Loris Spinelli che ieri ha vinto Gara 1, non è riuscito a risalire oltre il 12esimo posto dopo l 14esimo tempo ottenuto al sabato.

Dopo 20 minuti è stata aperta la pit lane per consentire ai piloti di effettuare il pit stop. Weering è rientrato immediatamente per lasciare più giri possibili a disposizione di Spinelli per tentare una disperata rimonta nei confronti del brasiliano.

Una volta effettuate tutte le soste, Piquet è tornato in testa davanti a Danny Formal (Wayne Taylor Racing) e a Marzio Moretti (Target Racing). L'italiano si è staccato dalla lotta per il primo posto, mentre Formal è stato autore di una rimonta notevole che lo ha portato a recuperare su Piquet sino ad arrivare a mezzo secondo di distacco negli ultimi 2 giri.

#61 Bonaldi Motorsport, Huracán Super Trofeo EVO2, Max Weering Photo by: AG Photo

Piquet è stato bravo a reagire tanto da staccare nuovamente Formal negli ultimi settori e vincere con un margine di 1"2 sul rivale. Ma gli occhi di Piquet erano giustamente sul risultato di Loris Spinelli, per avere certezza di aver vinto il titolo 2022.

Il pilota italiano è stato autore di una rimonta strepitosa, passando dal nono al quarto posto finale a suon di giri veloci. Questo però non è bastato per impensierire Piquet e il quarto posto finale, agevolato dalla penalità di 5" a Patrick Kujala per track limits, non è altro che un rimpianto. Troppa la differenza di ritmo tra Weering e Piquet, questo ha fatto la differenza nel computo totale della classifica aggregata tra Gara 1 e Gara 2.

Terzo posto di gara per Moretti, mentre al sesto posto Billy Johnson ha potuto ringraziare i 10" di penalità giustamente inflitti alla Iron Dame Dorian Pin e a Giano Taurino. Entrambi hanno preso 5" di penalità per track limits e altri 5" per un contatto giudicato irregolare.

Gara 2 di questo pomeriggio ha assegnato anche un altro titolo, quello della categoria PRO-AM. Ed è stata questa a regalare la maggior incertezza a causa dei risultati dei due vincitori delle gare di ieri e oggi. John DuBets e Bryson Lew (PPM - Precision Performance Motorsport) hanno trionfato in Gara 2, mentre ieri hanno collezionato un settimo posto.

Ieri, invece, A vincere sono stati Bryan Ortiz e Sebastian Carazo, i loro compagni di squadra. Oggi questo equipaggio ha colto un settimo posto, copiando esattamente i risultati dei rivali. Per assegnare il titolo è stato necessario capire chi dei due equipaggi avesse centrato il giro più veloce. A ottenerlo sono stati Ortiz e Carazo, dunque grazie a questo cavillo - ben specificato nel regolamento sportivo - che ha fatto la vera differenza in una lotta sul filo di lana.

Grand Finals Lamborghini 2022 - Portimao - Race 2

CLASSIFICA FINALE