Lamborghini | Le Grand Finals 2023 si terranno a Vallelunga

Le Lamborghini Grand Finals 2023 si svolgeranno all'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga.

L'annuncio che nella settimana del 16-19 novembre i protagonisti del Super Trofeo Europa, Asia e North America si riuniranno a Campagnano è stato dato a Portimao in occasione della serata di premiazione dei Campioni 2022.

Nella suggestiva cornice dell'Algarve, la Casa del Toro di Sant'Agata Bolognese ha anche illustrato quelle che sono le prime date ufficiali dei 6 appuntamenti che ciascun campionato disputerà il prossimo anno.

La prima serie che era stata confermata qualche settimana fa era il Super Trofeo Asia, tornata in programma dopo un paio d'anni di assenza causa purtroppo ben nota pandemia.

Per quanto riguarda l'Europa, si parte il 5-7 maggio da Imola con la ELMS. Per il momento sono sicure le date di Le Castellet a giugno, Spa-Francorchamps in occasione della 24h del GT World Challenge Europe e Valencia a settembre, mentre il penultimo evento previsto per ottobre è ancora da definire.

Maggio è anche il mese di partenza per il Super Trofeo North America con tappa a Laguna Seca, per poi spostarsi a Watkins Glen in giugno e affrontare i due round di agosto a Road America e al VIR. Infine si corre a metà settembre ad Indianapolis.

Per tutti e tre i monomarca è poi prevista la conclusione con le gare di Vallelunga di metà novembre tra il 16 e il 17, per poi disputare le finalissime che incoroneranno i Campioni del Mondo delle categorie PRO, PRO-AM, AM e LC Cup sabato 18 e domenica 19.

CALENDARI 2023 LAMBORGHINI SUPER TROFEO

EUROPA

5-7 maggio: Imola

2-4 giugno: Le Castellet (Francia)

29 giugno-1 luglio: Spa-Francorchamps (Belgio)

15-17 settembre: Valencia (Spagna)

Ottobre: TBA

16-17 novembre: Vallelunga

NORTH AMERICA

12-14 maggio: Laguna Seca

22-25 giugno: Watkins Glen

4-6 agosto: Road America

25-27 agosto: VIR

15-17 settembre: Indianapolis

16-17 novembre: Vallelunga

ASIA

5-7 maggio: Sepang (Malesia)

9-11 giugno: Adelaide (Australia)

14-16 luglio: Fuji (Giappone)

18-20 agosto: Everland Speedway (Corea del Sud)

8-10 settembre: Shanghai (Cina)

16-17 novembre: Vallelunga