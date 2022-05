Video | Coletta: "Ferrari a Le Mans con Hypercar innovativa" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes intervista Antonello Coletta. La Ferrari si appresta a far esordire nei primi test la propria Hypercar, vettura prototipo con cui prenderà parte al WEC 2023 sfidando altre grandi case. Il responsabile del settore Ferrari Corse GT, ci dà anticipazioni succose sulla nuova arma di Maranello che dovrà puntare a vincere la 24 Ore di Le Mans dopo anni di assenza...e non solo.