24h di Le Mans | WeatherTech completa la formazione con Merrill

La WeatherTech Racing ha ufficializzato il suo equipaggio per la 24h di Le Mans, quarto appuntamento stagionale del FIA World Endurance Championship.

La squadra di Cooper MacNeil sarà impegnata in Classe LMGTE AM con la sua Porsche 911 RSR-19 #79 - gestita in collaborazione con Proton Competition - nell'evento dell'11-12 giugno che si svolgerà sul Circuit de la Sarthe.

Il team statunitense, oltre al suo titolare, schiera il pilota ufficiale Porsche, Julien Andlauer, mentre porterà al debutto nella classica francese Thomas Merrill, e non Gianluca Giraudi come indicato qualche settimana fa nell'ultimo elenco iscritti diramato.

"Non vedo l'ora di partecipare alla mia ottava Le Mans, la classe LMGTE AM sembra competitiva come non mai, con 23 iscritti. Julien è un vero professionista e abbiamo corso insieme nei primi due eventi IMSA quest'anno. Thomas è un pilota Bronze veloce e nuovo per queste gare, ma con la mia esperienza, Julien e l'equipaggio di Proton Competition riusciremo ad aiutarlo nell'inserimento velocemente", ha detto MacNeil.

"Ho avuto l'opportunità di fare qualche giro con la nostra 911 a Road America lo scorso fine settimana e prepararmi per Le Mans. Non vedo l'ora di fare un'altra bella gara nella più grande corsa di sportscar del mondo tra tre settimane".

Andlauer ha già vinto Le Mans nel 2018 e sa cosa lo attende: "Mi piace la nostra formazione di piloti, ho corso con Cooper nelle prime due gare IMSA di quest'anno, quindi so che è forte al volante. Conosce Le Mans e gli piace la Porsche. Non conosco Thomas, ma confido nel fatto che il team sia forte e lo aiuteremo a prepararsi".

"Per la gara dovremo stare lontani dai guai. A differenza dell'IMSA, a Le Mans non appena si perde un giro è molto difficile recuperarlo. Avremo molto tempo per prepararci, visto che arriveremo una settimana e mezza prima della gara. Faremo riunioni per conoscerci, ma abbiamo tutto il potenziale e il supporto per fare una gara competitiva".

Per Merrill, Le Mans è un sogno che si realizza: "Sono entusiasta di correre a Le Mans, è stato un obiettivo di tutta la mia vita partecipare a questa gara e non vedo l'ora di cogliere l'opportunità! È un onore entrare a far parte della WeatherTech Racing, sapendo che c'è Proton, team dalla bravura innegabile; credo che saremo una squadra davvero forte. Non sono molti quelli che hanno la possibilità di correre a Le Mans, e ancora meno quelli che hanno la possibilità di farlo con un team così forte. Un grande ringraziamento a WeatherTech, Proton e alla famiglia MacNeil!"

"Ho guidato la Porsche RSR per la prima volta ed è stata un'esperienza speciale. Sono cresciuto con il marchio Porsche, entrambi i miei genitori hanno corso con il Porsche Club of America durante la mia infanzia, ed è sempre stato un sogno guidare una RSR di oggi. Dedicherò molto tempo al simulatore per prepararmi. Ho anche intenzione di studiare molti video e di guardare le gare degli anni precedenti. A Le Mans ci sono molte procedure, quindi assicurarsi che tutto ciò sia a posto è una priorità assoluta".