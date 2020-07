Dragonspeed: ecco i piloti di Le Mans, solo altre due gare IMSA

La DragonSpeed cambia i programmi che la vedono impegnata in Classe LMP2 nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Dopo la conferma dell'inserimento nella entry-list della 24h di Le Mans anche della seconda Oreca 07-Gibson del team americano, per forza di cose si è rivelata obbligata la scelta di rinunciare ad alcuni eventi del campionato endurance a stelle e strisce, sia per motivi logistici che per risparmiare economicamente.

Dovendo trasferirsi in Francia per la gara del 19-20 settembre, la DragonSpeed ha optato per correre domenica prossima a Road America, per poi tornare in azione in IMSA per la 12h di Sebring di novembre.

Inoltre è stato definito l'equipaggio per la vettura #27 che correrà sul Circuit de la Sarthe; non avremo Felix Rosenqvist al volante, come annunciato la scorsa settimana nell'ultima versione dell'elenco iscritti, bensì Renger Van Der Zande, che si unisce ad Henrik Hedman e Ben Hanley.

Confermato invece l'equipaggio della Oreca #21 con sopra Pipo Derani, Ryan Cullen e Memo Rojas.

"Sono molto contento di andare a correre per la quarta volta la 24h di Le Mans - ha commentato Hedman - Ho vinto a Daytona, Spa e Paul Ricard, quindi mi manca appunto un successo a Le Mans per completare la lista".

"Essere di nuovo al volante assieme a Ben e Renger è un ulteriore piacere, anche considerando che la nostra LMP1 lo scorso anno non era affidabile e ha rovinato i nostri risultati nonostante l'impegno. Ora abbiamo la possibilità di andare a podio a Le Mans".