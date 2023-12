WEC | Memo Rojas annuncia il ritiro a 42 anni

Memo Rojas, 42 anni, è stato uno dei più grandi rappresentanti messicani del motorsport mondiale nei primi decenni del XXI secolo e un portabandiera della Escudería Telmex.

Nato a Città del Messico nell'agosto del 1981, si è distinto soprattutto nelle corse sportscar e in particolare nel campionato Grand-Am, serie in cui ha conquistato quattro titoli (2008, 2010, 2011 e 2012), oltre a 27 vittorie e 59 podi tra il 2007 e il 2013, correndo sempre per Chip Ganassi Racing, una delle squadre più importanti del motorsport americano.

Tra queste vittorie ci sono tre successi alla 24 Ore di Daytona, che lo rendono il messicano più vincente in questo tradizionale evento, superando le due vittorie di Pedro Rodriguez.

Rojas è stato anche campione due volte nella European Le Mans Series (2017e 2019) e si è distinto anche nella 24 Ore di Le Mans, dove ha partecipato per l'ultima volta nell'edizione 2023 con Alpine.

"Ho scelto di ritirarmi come pilota automobilistico professionista. Dopo 31 anni di carriera, molteplici successi nel motorsport mondiale, sei campionati prototipi, trionfando in Europa e in Nord America, ho preso la decisione di fermarmi in questo sport che amo e che mi piace tanto", ha dichiarato Memo Rojas.

"È stata una decisione molto difficile, non facile. Dopo molti mesi di riflessione, ma è arrivato un momento nella mia vita in cui penso che sia ora di lasciare il posto alle nuove generazioni, e l'ora di restituire un po' al nostro amato sport dopo tutto quello che mi ha dato. Soprattutto, è arrivato il momento di dedicare le mie energie ad altri aspetti della mia vita che forse ho tenuto in sospeso per tanti anni".

"Sono stati anni di massimo impegno, di massimo sacrificio che ovviamente non rimpiango affatto. Ognuno di questi sacrifici è valso la pena perché le soddisfazioni sono state molto più grandi. Con questa notizia, più che annunciare il mio ritiro, voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto, tutta la mia famiglia e gli sponsor che hanno fatto parte di questo lungo percorso, la stampa".

"Non è un addio, ma un arrivederci. Continuerò a essere coinvolto nel motorsport in altri modi e spero di sorprendervi presto. Voglio ringraziare i miei sponsor Telmex, Telcel, Mecano, Banorte, Red Bull e Aeromexico Rewards", ha concluso Rojas.

L'ultima gara di Memo Rojas come pilota professionista è stata la 8 Ore del Bahrain nel FIA World Endurance Championship all'inizio di novembre con il Team Alpine.