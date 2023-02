WEC | Alpine al lavoro a Portimao con Negrao e le novità 2023

Carica lettore audio

La Alpine torna al lavoro in quel di Portimão, dove fino a venerdì sarà impegnata per una tre giorni di test con la sua Oreca LMP2 con cui prenderà parte alla stagione 2023 del FIA World Endurance Championship.

Saranno due le 07-Gibson, per l'occasione ribattezzate A470, iscritte nella seconda categoria e preparate dal Team Signatech. Lunedì 6 febbraio la squadra francese di Casa Renault annuncerà i nomi degli equipaggi che vedremo all'opera sulla #35 e sulla #36.

Nel frattempo André Negrão ha annunciato il rinnovo con il Costruttore francese, di cui da diversi anni è portacolori, e con il quale ha presenziato in Classe Hypercar con la vecchia A480 LMP1.

Il brasiliano sarà una delle punte del team, coinvolto anche nel progetto LMDh che sta pian piano prendendo forma oltralpe in vista dell'esordio nel 2024.

#36 Signatech Alpine Elf Alpine A470: Thomas Laurent, Andre Negrao, Pierre Ragues Photo by: JEP / Motorsport Images

"Alpine sta vivendo un anno di transizione, siamo tornati alla LMP2 perché la nostra LMP1 aveva già otto anni di attività e non poteva più correre nella categoria Hypercar", ha spiegato Negrão.

"Quindi correremo in LMP2 e allo stesso tempo ci occuperemo dello sviluppo della nostra LMDh per il 2024. Sicuramente sarà un anno molto difficile perché ci sono molte buone squadre nel campionato e anche ottimi piloti".

"La stagione sarà agguerrita. Abbiamo anche la novità delle gomme Goodyear, ma non credo che sarà un problema. Certo, all'inizio saremo un po' svantaggiati perché non le conosciamo bene, ma per questo faremo un po' di prove in vista della prima gara a Sebring".

In attesa degli annunci ufficiali, possiamo dire che Negrão dovrebbe proseguire l'avventura in Alpine assieme al confermato Matthieu Vaxivière, mentre potrebbe avere un ruolo secondario Nicolas Lapierre.

Il francese sarà impiegato dalla squadra per lo sviluppo della LMDh, ma con più tempo libero per pensare anche alla gestione della Cool Racing, team che lui stesso dirige e con cui è impegnato in ELMS.

Al volante delle due Alpine è molto probabile che vedremo Olli Caldwell, che ha corso in FIA F2 e il quale ha provato la vettura nei test di fine stagione in qualità di membro della Alpine Academy, più il veterano Memo Rojas e il giovane Charles Milesi, che dopo aver chiuso la parentesi con il Richard Mille Racing Team in LMP2 è pronto per fare il salto alla corte di un vero e proprio Costruttore.

Non è nemmeno da escludere un coinvolgimento di Julien Canal, ma per fugare ogni dubbio e curiosità bisognerà attendere ancora qualche giorno.