WTR scarica Van Der Zande: "Prendono Albuquerque, inspiegabile!"

Renger Van Der Zande non sarà un pilota della Wayne Taylor Racing per la stagione 2021 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, lasciando il posto a Filipe Albuquerque.

O meglio, costretto a cedere il sedile al portoghese. Questo perché lo stesso olandese ha rivelato che, contrariamente ad ogni previsione dopo il passaggio dalle Cadillac DPi alla Acura, il team ha preferito scaricarlo, nonostatante sia portacolori Honda e stia attualmente correndo proprio la 24h di Spa con la NSX GT3, con cui è impegnato nell'Intercontinental GT Challenge.

"Correranno con qualcun altro e per me è incredibile - ha detto Van Der Zande a Motorsport.com - Alla 24h di Daytona e alla Petit Le Mans ero il più veloce in pista e le statistiche lo confermano. Assieme a Ryan Briscoe sono in testa al campionato, ma dopo tre anni assieme la squadra ha deciso di andare a cercare altri".

Ricky Taylor era già il candidato numero uno a tornare nella compagine del papà al posto di Briscoe, ma ora anche "VDZ" subirà la medesima sorte del collega.

"Hanno scelto Albuquerque, buon pilota, ma non certo migliore di me. Non so perché lo abbiano fatto e, parlando anche con gli ingegneri della WTR, pare che pure loro non se lo spieghino. E i vertici della squadra non mi hanno dato alcuna risposta sul perché si siano mossi così".

"Adesso sono alla 24h di Spa e nel paddock vedo reazioni di sorpresa alla notizia. Alla fine non sono l'unico secondo il quale la decisione è molto strana".

Essendo ormai a fine anno, Van Der Zande rischia di ritrovarsi con un pugno di mosche in mano visto che i sedili IMSA sono già pressoché tutti assegnati.

"Mi avevano più o meno confermato per il 2021, adesso si sono rimangiati tutto e questo significa che dovrò parlare con altri team. Il problema è che ora è tardi, molti hanno già definito le loro line-up per l'anno prossimo e quindi è un doppio brutto colpo".

Informazioni aggiuntive di Casper Bekking