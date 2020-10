IMSA: la Inter Europol correrà anche la 12h di Sebring

La Inter Europol Competition ha confermato la propria presenza alla 12h di Sebring, ultimo round stagionale dell'IMSA WeatherTech Championship che si terrà il 14 novembre.

La squadra polacca è fresca di podio in Classe LMP2 centrato alla Petit Le Mans con la Oreca condotta da Kuba Smiechowski, Rob Hodes e Austin McCusker, terzi nella gara del weekend scorso disputata a Road Atlanta.

Il team ha annunciato che la 07 motorizzata Gibson #51 scenderà in campo anche in Florida nelle mani di Smiechowski, Naveen Rao e Matt Bell per cercare di ripetere l'ottimo risultato appena conseguito.

"Siamo molto contenti, il team ha lavorato alla grande e senza sosta in un weekend con tante novità, siamo felicissimi del podio e della esperienza fatta, ma ora vogliamo mettere in pratica quello che è stato imparato alla 12h di Sebring fra quattro settimane - ha detto il team manager Sascha Fassbender - Prima torneremo in Europa per correre a Portimao, dove lotteremo per il titolo ELMS della Classe LMP3 con la nostra monoposto #13. Siamo più che motivati”.