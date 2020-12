IMSA: Vanthoor correrà con la Porsche della Pfaff

Laurens Vanthoor correrà con la Pfaff Motorsports la 24h di Daytona, primo round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021.

E' notizia di sabato la riorganizzazione dei programmi sportivi per i piloti della Casa di Weissach e il belga, che fino all'anno scorso era impegnato in Classe GTLM, ora è stato destinato al supporto dei team clienti vista la chiusura del programma ufficiale per quanto riguarda la categoria delle GTE.

Vanthoor viene quindi mandato a dare una mano alla squadra della categoria GT Daytona per tutta la stagione, cominciando dall'impegno in Florida che lo vedrà salire sulla 911 GT3 R assieme al collega Matt Campbell, al titolare Zacharie Robichon e a Lars Kern, che si unirà al gruppo per le gare endurance del 2021.

"Quando la Porsche ha terminato il programma GTLM ero molto dispiaciuto perché amo correre in America, per cui poter continuare l'avventura con Pfaff mi rende molto felice - ha commentato Vanthoor - Penso che assieme a Zach Robichon avremo un bel pacchetto per puntare al campionato, che penso sia un obiettivo chiaro".

Robichon ha aggiunto: "Non penso che si debba sottovalurare l'ambizione del nostro team, soprattutto guardando alle prestazioni delle passate 24h di Daytona e Petit Le Mans. Penso che nel 2021 ce la possiamo fare".

Il team manager, Steve Bortolotti, è molto fiducioso: "Non potrei essere più carico per questo ritorno in IMSA nel 2021. Ovviamente avevamo iniziato la scorsa stagione con grandi aspettative e quindi vogliamo riprenderci ciò che è stato lasciato per strada. Prima di tutto desidero vedere lavorare assieme i nostri piloti, dato che in un certo senso Lars, Matt e Zach già lo hanno fatto. Laurens sarà per la prima volta con loro, ma è uno con una esperienza incredibile e sono sicuro che si adatterà in fretta".

"Nel 2021 abbiamo un obiettivo chiaro e serio. Due anni fa abbiamo dimostrato di avere un buon passo e ci dobbiamo concentrare sul vincere ogni gara che faremo, massimizzando tutto in ogni weekend a livello di punti e lavorando bene a casa. Abbiamo una formazione che ci consente di puntare al campionato, per cui facendo tutto bene ce la possiamo giocare".