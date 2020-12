IMSA: la Porsche della Wright Motorsports non cambia per il 2021

La Wright Motorsports anche nel 2021 sarà protagonista in IMSA WeatherTech SportsCar Championship con la sua Porsche.

Non ci sono cambiamenti sostanziali per quanto riguarda il programma che vedrà la squadra di John Wright presenziare in Classe GTD con la sua 911 GT3-R #16.

Confermato al volante della vettura di Weissach il duo Ryan Hardwick-Patrick Long, ai quali si aggiungerà Jan Heylen per le corse endurance e con Klaus Bachler a completare il quartetto che correrà la 24h di Dautona.

"Siamo entusiasti di poter tornare in azione con lo stesso gruppo di persone del 2020 - ha detto Wright - La consistenza è stata la caratteristica principale del successo dello scorso anno, quindi nel 2021 volevamo proseguire con la medesima formula. Con piloti, team e sponsor creiamo una grande squadra, sono orgoglioso di ripresentarla così com'è al via della prossima stagione".

Hardwick ha aggiunto: "Sono davvero entusiasta di tornare con lo stesso programma che ha avuto molto successo nel primo anno, sul quale poterne costruire un altro. Sono molto concentrato a continuare a migliorare come pilota e come compagno di squadra. Ci aspettiamo di continuare da dove avevamo lasciato nel 2020. La stagione 2021 sarà ancora più competitiva, con più auto, grandi piloti e squadre forti contro cui competere. Ci sentiamo la squadra meglio preparata per la nuova stagione e sfrutteremo la spinta della vittoria di Sebring per conquistare il gradino più alto del podio a Daytona".

D'accordo col compagno di scuderia anche Long: "Mi piace l'aspetto della continuità. Avere tutti di nuovo insieme aiuta molto a mantenere lo slancio della chiusura di 2020. Mi aspetto che la competizione si intensifichi, quindi il lavoro inizia ora per il semaforo verde di Daytona, che sarà fra un mese. Non vedo l'ora!"

Heylen raggiungerà come detto i due titolari per le gare più lunghe: "E' emozionante iniziare la nuova stagione ripartendo dalla vittoria dello scorso anno, dove abbiamo vissuto una grande seconda metà di stagione chiusa con il trionfo alla 12h di Sebring. Siamo in una buona posizione per dare il via al 2021 a Daytona nel migliore dei modi. E' davvero speciale ripartire con una squadra che chiamo famiglia, con Patrick che è il mio migliore amico da 20 anni, e Ryan che mi ha accolto e dato un posto nel suo team. Credo che abbiamo tutti i componenti per passare un anno di successo e lottare per il campionato come abbiamo fatto nel 2020. La Porsche ha giocato un ruolo chiave l'anno scorso e sono entusiasta di lavorare di nuovo con loro e del loro continuo supporto per la nuova stagione".

Bachler invece completa il poker di Daytona: "Nel 2021 avrò di nuovo l'onore di competere con John Wright e il suo fantastico team per la 24h. Correre a Daytona è sempre un'esperienza molto speciale. Non vedo l'ora di portare la macchina al limite su questo fantastico tracciato e di lavorare assieme a Ryan, Pat e Jan".