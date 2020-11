Bamber resta in IMSA con la Porsche di Hardpoint EBM

Il Team Hardpoint si presenterà al via dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship anche nel 2021 con una nuova veste e il colpo Earl Bamber.

La squadra del pilota-proprietario Rob Ferriol ha infatti raggiunto un accordo con quella del neozelandese per schierare una Porsche 911 GT3 R in Classe GT Daytona sotto l'effige di Team Hardpoint EBM, naturalmente nelle mani degli stessi Ferriol e Bamber.

"Abbiamo terminato bene il 2020 e quindi è un buon punto dal quale partire per l'anno prossimo - dice Ferriol - Mi sono sempre piaciute le Porsche e infatti, quando ho avviato la mia attività, la prima cosa che ho fatto è stata regalarmi una 911. Anche quando ho iniziato a correre l'ho fatto con le Porsche, quindi avere l'occasione di espandere il nostro programma assieme alla Earl Bamber Motorsport con una Porsche 911 GT3 R è un sogno che si avvera".

Per Bamber è invece un passo importante dopo la chiusura del programma di Porsche legato al Nord America in GTLM con la Core Autosports, visto che gli consente di rimanere in IMSA col proprio team.

"La collaborazione tra Team Hardpoint ed Earl Bamber Motorsport è entusiasmante - spiega - Sono orgoglioso di vedere che il duro lavoro alla fine paga. Da pilota, sono felicissimo di rimanere in IMSA l'anno prossimo. Amo le piste e la competizione, oltre che i tifosi. Cercherò di dare il massimo per aiutare Rob e il Team Hardpoint EBM a vincere nel 2021".