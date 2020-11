Eurasia al via della 24 Ore di Daytona con una LMP2

Il team Eurasia Motorsport prenderà il via alla 24 Ore di Dayton, gara inaugurale della stagione IMSA, con una Ligier JS P217 che sarà gestita in collaborazione con il Rick Ware Racing e punta a disputare anche tutto il programma LMP2 ed i restanti round della Michelin Endurance Cup.

Il primo pilota confermato per la 24 Ore di Daytona è Cody Ware, figlio di Rick Ware.

Mark Goddard, boss di Eurasia Motorsport, ha dichiarato: “Questa per noi è una nuova entusiasmante avventura. Al momento stiamo spedendo le nostre due Ligier JS P217 in fabbrica così da essere pronte per Daytona”.

“Il team avrà sede presso la sede della RWR negli Stati Uniti e da lì gestiremo il programma con i nostri ingegneri e con la Race Mechanics. Beneficeremo del supporto logistico e del personale della RWR e non vediamo l'ora di affrontare questa nuova sfida”.

Il programma principale dell'Eurasia quest'anno è stato con il gentleman racer giapponese Nobuya Yamanaka nella Asian Le Mans Series, in cui è arrivato terzo in classifica, e nella 24 Ore di Le Mans.

Nella classica di durata francese Yamanaka ha corso con Roberto Merhi e Nick Foster. L’equipaggio ha concluso la gara in quattordicesima posizione.

Il Rik Ware Racing ha conquistato il titolo LMP2 Am in Asia utilizzando le Ligier JS P2 della precedente generazione. Era prevista la partecipazione alla 24 Ore di Daytona con una Riley MK30, ma ha ritirato la vettura in vista della gara.

Anche il team High Class Racing ha annunciato la propria partecipazione alla Daytona così come il DragonSpeed, il Cetilar Racing ed il team Era Motorsport.