GTWC | Paul Ricard: super doppietta Ferrari, Rossi in Top 5

La Ferrari torna a vincere la 1000km del Paul Ricard, secondo evento stagionale dell'Endurance Cup del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS conclusosi al buio dopo 6 ore tiratissime che regalano a Maranello la doppietta in extremis.

Anche nella seconda metà della corsa le emozioni e i colpi di scena si sono sprecati, compreso un Full Course Yellow/Safety Car a 16' dal termine per l'uscita di scena della Mercedes #57 di Winward Racing che era a podio in Gold Cup.

Questo ha raggruppato tutte le vetture, ma Antonio Fuoco, Daniel Serra e Davide Rigon sono stati perfetti con la 488 #71 della Iron Lynx, riprendendosi il primato alla quarta ora senza mai mollarlo.

L'allungo decisivo di Rigon avrebbe consentito un arrivo in tranquillità, anche perché alle spalle degli alfieri di Maranello è successo un po' di tutto, con problemi di vario genere a Mercedes e Lamborghini.

La AMG #88 dell'Akkodis-ASP ha ricevuto due penalità cronometriche per infrazioni commesse nelle soste, ma Marciello/Gounon/Juncadella si era comunque ripresa la piazza d'onore a circa 60' dal termine, quando sulla Huracan #63 della Emil Frey Racing si è afflosciata la posteriore sinistra (ennesimo problema accusato da uno dei protagonisti in azione).

Bortolotti/Aitken/Costa si potevano quindi accontentare del terzo gradino del podio, ma quando il pneumatico è saltato, Costa ha cercato di raggiungere velocemente i box e ha danneggiato la parte posteriore della macchina, rompendo il fanale di sinistra.

La Direzione Gara ha imposto poi a Bortolotti di fermarsi per ripararlo, ma non essendo rientrato nei termini stabiliti, è inizialmente arrivata la mestissima bandiera nera ad escludere l'auto del Toro, poi ritirata visto che la riparazione è stata effettuata dal team, che però si ritrova sesto.

Con la neutralizzazione della SC finale è arrivata l'occasione d'oro per l'altra Ferrari della Iron Lynx, la 488 #51 di Calado/Molina/Nielsen, anch'essa in testacoda e poi ai box - miracolosamente senza andare a sbattere - per una foratura lenta avuta nella quarta ora.

Molina ha approfittato al meglio del trovarsi in scia a Gounon per sopravanzarlo alla ripartenza quando mancavano circa 4 tornate alla conclusione, tenendosi poi dietro il francese e regalando l'1-2 al Cavallino Rampante.

Una lotta serratissima è invece andata in scena per il resto della Top5, che alla fine annovera al quarto posto la BMW M4 #50 di Rowe Racing (Harper/Hesse/Verhagen), che ha avuto la meglio dopo un duello rusticano dell'Audi #46 di Valentino Rossi, Nico Müller e Frédéric Vervisch.

Il 'Dottore' ha cercato di resistere come poteva nel suo doppio stint, lo svizzero è stato letteralmente irresistibile nella rimonta dalla 17a piazza, mentre al belga è toccata la parte finale al buio e coi doppiaggi da effettuare che alla fine danno al trio del Team WRT il miglior piazzamento stagionale.

Con il settimo posto assoluto, la Mercedes #777 della Al Manar Racing by HRT (Al Zubair/Jefferies/Schiller) si porta a casa il successo in Silver Cup, seguita dalla rivale #87 dell'Akkodis-ASP (Drouet/Stevenson/Mosca), in testa fino alla quarta ora.

Dietro di loro, al nono generale, ci sono i vincitori della Classe Gold, Schandorff/Iribe/Millroy, al volante della McLaren #7 di Inception Racing, con la Top10 completata dall'Audi #66 di Winkelhock/Marschall/Puhakka (Attempto Racing).

A seguire abbiamo altre tre auto PRO, ovvero la BMW #98 di Rowe Racing (Yelloly/Farfus/Catsburg), l'Audi #12 di Tresor by Car Collection (Drudi/Ghiotto/Haase) e la Aston Martin #95 di Beechdean AMR (Thiim/Martin/Sorensen).

Il podio della Silver Cup lo completano Menchaca/Proctor/Hutchison con l'Audi #31 del Team WRT, beffando la #30 dei compagni di squadra Neubauer/Simmenauer/Goethe.

In Gold Cup la Ferrari #83 delle Iron Dames Bovy/Frey/Gatting chiude seconda, a podio va anche l'Audi #33 del Team WRT affidata a Tomita/A.Robin/M.Robin.

In Classe PRO-AM clamoroso epilogo nel finale che vede la Mercedes #20 di SPS Automotive Performance (Baumann/Pierburg/Konrad) superare con grande beffa la McLaren #188 della Garage 59 (West/Ramos/Chaves), che aveva dominato in lungo e in largo nonostante di una penalità avuta alla quarta ora.

Un Drive-Through comminato alla Ferrari #52 di AF Corse fa scendere invece terzi Bertolini/Machiels/Costantini che erano saldamente in piazza d'onore, tenendosi comunque alle spalle la Porsche #24 della Herberth Motorsport (Leutwiler/Picariello/Jacoma).

Grandissima delusione per l'Audi #32 del Team WRT, che Vanthoor/Weerts/Van Der Linde non hanno potuto portare al traguardo per un problema alla fanaliera posteriore che li ha costretti ai box ad un paio d'ore dalla fine.

Peccato anche per la McLaren #111 della JP Motorsport (Klien/Abril/Lind) che si era ben distinta nella prima metà di gara, prima di incappare in un guaio che l'ha fermata, così come l'Audi #25 del Saintéloc Junior Team (Legeret/Mies/Niederhauser), oltre alle Lamborghini #19 e #14 della Emil Frey Racing.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Giri Distacco 1 71 Pro Cup Daniel Serra, Davide Rigon, Antonio Fuoco Iron Lynx Ferrari 488 GT3 1:55.031 176 2 51 Pro Cup Nicklas Nielsen, James Calado, Miguel Molina Iron Lynx Ferrari 488 GT3 1:55.044 176 7.829 3 88 Pro Cup Raffaele Marciello, Daniel Juncadella, Jules Gounon AMG Team AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:54.881 176 8.668 4 50 Pro Cup Daniel Harper, Neil Verhagen, Max Hesse Rowe Racing BMW M4 GT3 1:55.207 176 22.100 5 46 Pro Cup Frederic Vervisch, Nico Müller, Valentino Rossi Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:54.951 176 23.439 6 63 Pro Cup Mirko Bortolotti, Jack Aitken, Albert Costa Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:54.931 176 44.847 7 777 Silver Cup Al Faisal Al Zubair, Axcil Jefferies, Fabian Schiller Al Manar Racing by HRT Mercedes-AMG GT3 1:55.461 176 54.066 8 87 Silver Cup Casper Stevenson, Thomas Drouet, Tommaso Mosca AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:55.311 175 1.604 9 7 Gold Cup Oliver Millroy, Brendan Iribe, Frederik Schandorff Inception Racing McLaren 720S GT3 1:55.473 175 7.289 10 66 Pro Cup Juuso Puhakka, Markus Winkelhock, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:55.657 175 8.450 11 98 Pro Cup Nick Yelloly, Nicky Catsburg, Augusto Farfus Rowe Racing BMW M4 GT3 1:54.977 175 9.619 12 12 Pro Cup Christopher Haase, Mattia Drudi, Luca Ghiotto Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:55.670 175 12.276 13 95 Pro Cup Maxime Martin, Marco Sorensen, Nicki Thiim Beechdean AMR Aston Martin Vantage AMR GT3 1:55.287 175 13.759 14 31 Silver Cup Finlay Hutchison, Diego Menchaca, Louis Proctor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:55.947 175 44.512 15 30 Silver Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Benjamin Goethe, Thomas Neubauer Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:55.482 175 46.402 16 4 Silver Cup Jannes Fittje, Alain Valente, Jordan Love Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 1:55.597 175 57.757 17 83 Gold Cup Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting Iron Dames Ferrari 488 GT3 1:56.241 174 6.186 18 33 Gold Cup Ryuichiro Tomita, Arnold Robin, Maxime Robin Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:55.635 174 9.252 19 911 Gold Cup Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:55.669 174 10.808 20 26 Silver Cup Cesar Gazeau, Nicolas Baert, Aurelien Panis Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:56.022 174 18.958 21 21 Gold Cup Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli, Alessandro Balzan AF Corse Ferrari 488 GT3 1:55.805 174 21.208 22 77 Gold Cup Sandy Mitchell, Rob Collard, Alex MacDowall Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:55.329 174 31.149 23 56 Silver Cup Mauro Calamia, Marius Nakken, Giorgio Roda Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:56.215 174 38.583 24 20 Pro-AM Cup Dominik Baumann, Valentin Pierburg, Martin Konrad SPS automotive performance Mercedes-AMG GT3 1:56.042 174 56.051 25 188 Pro-AM Cup Alexander West, Miguel Ramos, Henrique Chaves Garage 59 McLaren 720S GT3 1:55.260 174 1:26.626 26 52 Pro-AM Cup Stefano Costantini, Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 1:56.394 173 3.751 27 24 Pro-AM Cup Niki Leutwiler, Ivan Jacoma, Alessio Picariello Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:55.536 173 6.610 28 3 Silver Cup Sebastien Baud, Valdemar Eriksen, Jeff Kingsley GetSpeed Mercedes-AMG GT3 1:56.523 173 16.282 29 22 Silver Cup Patrik Matthiesen, Dominik Fischli, Joel Sturm Allied Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:56.087 173 36.576 30 91 Gold Cup Alex Malykhin, James Dorlin, Ben Barker Allied Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:55.059 172 2.067 31 163 Silver Cup Marcus Paverud, Baptiste Moulin, Michael Dörrbecker VSR Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:56.124 172 20.850 32 97 Gold Cup Valentin Hasse Clot, Theo Nouet, Andrew Howard Beechdean AMR Aston Martin Vantage AMR GT3 1:56.221 172 50.637 33 39 Gold Cup Piti Bhirombhakdi, Tanard Sathienthirakul, Matthew Payne Singha Racing Team TP 12 Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:56.170 171 9.762 34 10 Gold Cup Adam Eteki, Karim Ojjeh, Benjamin Lessennes Boutsen Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:55.794 171 12.416 35 57 Gold Cup Jens Liebhauser, Lorenzo Ferrari, Lucas Auer Winward Racing Mercedes-AMG GT3 1:55.073 165 -22:37.161 36 8 Gold Cup Nicolas Gomar, Loris Cabirou, Mike Parisy AGS Events Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:56.505 163 42.950 37 27 Silver Cup Taylor Cooke, Brandon Leitch, Isaac Tutumlu Lopez Leipert Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:56.109 162 51.001 38 11 Silver Cup Lorenzo Patrese, Hugo Valente, Axel Blom Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:56.390 161 48.776 39 99 Silver Cup Marius Zug, Nicolas Schöll, Alex Aka Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:55.879 146 -1:02:14.903 40 112 Gold Cup Maciej Blazek, Joe Osborne, Patryk Krupinski JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:55.279 145 -58:15.139 41 32 Pro Cup Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde, Charles Weerts Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:55.108 125 -1:44:02.051 NC 90 Silver Cup Sean Walkinshaw, Franco Girolami, Ezequiel Perez Companc Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 1:56.759 122 -1:46:11.031 NC 25 Pro Cup Lucas Legeret, Christopher Mies, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:55.180 121 -1:49:27.158 NC 111 Pro Cup Christian Klien, Vincent Abril, Dennis Lind JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:54.974 111 -2:10:54.454 NC 19 Pro Cup Leo Roussel, Arthur Rougier, Giacomo Altoe Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:55.467 74 -3:23:57.077 NC 14 Silver Cup Konsta Lappalainen, Tuomas Tujula, Stuart White Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:55.705 53 -4:14:23.596 NC 38 Pro Cup Marvin Kirchhöfer, Oliver Wilkinson, Rob Bell Jota McLaren 720S GT3 1:55.706 37 -4:30:00.688 NC 54 Pro Cup Klaus Bachler, Come Ledogar, Matteo Cairoli Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:55.379 33 -4:53:57.627 NC 93 Gold Cup Eddie Cheever, Chris Froggatt, Jonathan Hui SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 1:56.999 32 -4:55:39.551 NC 2 Pro Cup Maro Engel, Steijn Schothorst, Luca Stolz AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3 1:55.766 17 -5:20:57.590 NC 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni, Nicolai Kjaergaard Garage 59 McLaren 720S GT3 NC 5 Gold Cup Arjun Maini, Hubert Haupt, Florian Scholze Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 NC 563 Silver Cup Michele Beretta, Yuki Nemoto, Benja Hites VSR Lamborghini Huracan GT3 Evo