GTWC | Incredibile: Dinamic GT e Ford interrompono il rapporto!

La notizia ha del clamoroso, soprattutto per quanto sentito, visto e letto negli ultimi mesi: Dinamic GT e Ford Performance non saranno insieme sulla griglia di partenza del GT World Challenge Europe per la stagione 2024.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno giunto con un breve, ma esaustivo, comunicato emesso dalla squadra emiliana quest'oggi, annunciando l'intenzione di interrompere la collaborazione che avrebbe dovuto vedere lo schieramento di due nuovissime Mustang GT3.

"Oggi vi dobbiamo comunicare una notizia che non avremmo mai voluto darvi. Nell’ultimo periodo, il vostro calore e la vostra vicinanza sono stati incredibili. Purtroppo, per ragioni che preferiamo non approfondire, il nostro rapporto con Ford si è bruscamente interrotto", si legge nella nota.

"Il team di Dinamic GT ha lavorato sodo negli ultimi mesi su questa collaborazione e non ci siamo mai fermati, credendo fermamente in questo progetto. Vi annunciamo che non correremo con Ford questa stagione".

Nel mese di gennaio erano stati resi noti pure gli equipaggi, con un trio di piloti ufficiali Ford in azione nella Classe PRO - Frédéric Vervisch, Christoher Mies e Dennis Olsen - e una seconda vettura iscritta alla Classe Bronze Cup per Ben Barker, Philipp Sager e Christopher Zöchling.

Ma soprattutto erano già stati svolti diversi test di sviluppo e preparazione, cominciati in quel di Barcellona al termine dell'annata 2023, dove le Mustang GT3 avevano iniziato a macinare km seguite dagli uomini di Dinamic GT.

Ora in Dinamic GT si proverà a ripartire, magari sfruttando il vecchio legame con Porsche Motorsport; nelle prossime settimane se ne saprà di più, come spiegano dalla squadra.

"Dinamic GT non si ferma qui; ci prendiamo un paio di giorni per riflettere, ma vi possiamo garantire che ripartiremo più forti di prima. Perché dalle crisi nascono le opportunità e arrendersi non fa parte di noi. Torneremo e lo faremo presto".

Da Ford Perfomance si sono limitati a confermare la separazione, senza aggiungere ulteriori commenti al riguardo.