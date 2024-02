GTWC | Tresor continua con l'Audi, arriva Lorenzo Ferrari

La Tresor Competition proseguirà la sua avventura nel GT World Challenge Europe anche per la stagione 2024, continuando a schierarsi come portacolori del marchio Audi Sport.

La squadra diretta da Ferdinando Geri rimane fedele ai Quattro Anelli nonostante dalla Germania abbiano ormai imboccato la strada della F1 chiudendo assurdamente i programmi ufficiali GT, e sarà impegnata sia in Sprint che in Endurance Cup, col primo nome annunciato che è quello di Lorenzo Ferrari, nella passata annata messosi in luce molto bene con la Mercedes.

Il 21enne emiliano andrà quindi a prendere il volante della R8 LMS, vettura che conosce bene avendola guidata nel GT Italiano vincendo i titoli delle serie Sprint ed Endurance un paio d'anni fa.

#40 Tresor Orange 1, Audi R8 LMS GT3 EVO II, Ricardo Feller, Mattia Drudi, Dennis Marschall Photo by: AG Photo

"Tornare in Tresor Competition è un’importante opportunità per la mia carriera e non vedo l’ora di scendere nuovamente in pista nel GTWC - ha dichiarato Ferrari - Si tratta di una sfida importante che mi permetterà non solo di competere con i migliori piloti al mondo, ma anche di partecipare a competizioni leggendarie come la 24h di Spa. Ringrazio Ferdinando Geri per la fiducia e darò il mio massimo per ottenere i migliori risultati possibili”.

Il Team Principal, Geri, aggiunge: "Diamo il bentornato a Lorenzo nel nostro team. Il suo talento e la sua determinazione sono evidenti nei risultati che ha ottenuto finora e siamo sicuri che la nostra collaborazione porterà altre soddisfazioni".

"Abbiamo lavorato sodo per rafforzare l’assetto della squadra in vista di questo nuovo capitolo e grazie all’esperienza maturata e alla determinazione di tutti, sono sicuro che potremo toglierci altre soddisfazioni”.