Motorsport Network si espande con InsideEVs in Germania

Londra, Regno Unito - Venerdì 9 aprile 2021: Motorsport Network, l'editore globale di corse automobilistiche e automotive, lancia InsideEVs Germany (www.InsideEVs.de), una pubblicazione incentrata sui mezzi elettrici per il mercato tedesco.

Dopo il successo di altre versioni locali di questa pubblicazione, InsideEVs Germania fornirà notizie specifiche per il pubblico di lingua tedesca accrescendone la conoscenza, l'interesse e gli investimenti nei veicoli e nella mobilità elettrica.

Questa nuova pubblicazione di Motorsport Network si unisce a Motorsport.com Germania, Motorsport-Total.com, Formel1.de e Motor1.com Germania come quinto sito nazionale di notizie digitali del gruppo in Germania. Questa novità è anche la settima versione di InsideEVs, che si unisce a quelle di lingua inglese, francese, italiana, brasiliana, russa e turca. Assieme, le pubblicazioni InsideEVs hanno generato 16,4 milioni di pagine viste nel mese di marzo, mostrando la crescita di interesse nel settore dei veicoli elettrici e la necessità di ulteriori versioni locali di questo sito.

Roland Hildebrandt sarà il responsabile del nuovo sito web, dopo l'esperienza da capo di Motor1.com Germania. Avendo lavorato nel giornalismo automobilistico dal 2007, Hildebrandt porta con sé nel team una grande esperienza e un forte interesse e conoscenza delle vetture storiche.

Filippo Salza, Presidente dell'Automotive a Motorsport Network: "Dopo la Cina, la Germania rappresenta il secondo più grande mercato a livello globale in termini di vendite di mezzi elettrici. Solo nel 2020, in questo paese ne sono stati venduti oltre 200.000. I vasti investimenti intrapresi dalle case automobilistiche tedesche e la sua transizione verso gli EV e la mobilità sostenibile aumenteranno inevitabilmente nei prossimi anni. Con InsideEVs che è leader nel settore di queste notizie, InsideEVs Germania aiuterà le case automobilistiche a spiegare tale transizione e a supportare gli acquirenti tedeschi di macchine, comprendendo meglio i cambiamenti della mobilità e come scegliere il loro prossimo EV".

Roland Hildebrandt, caporedattore di InsideEVs Germania: "L'automotive, i fornitori automobilistici e il motorsport sono industrie molto grandi in Germania, quindi era logico avere una versione del nostro sito sui veicoli elettrici disponibile in lingua tedesca. Ci concentreremo su notizie incentrate sulla Germania, raggiungendo il pubblico di lingua tedesca e sperando di mostrare il valore e la forza dei mezzi elettrici in questo paese. Tutti i nostri siti web in lingua tedesca a marzo hanno raggiunto l'incredibile numero di 85 milioni di pagine, quindi la nostra offerta è già attraente per i partner pubblicitari. Ora guadagna ancor più valore verso le persone interessate all'auto e al motorsport".

