L'Autodromo Nazionale Monza arriva live su Motorsport.tv

Londra, 8 aprile 2021: Autodromo Nazionale Monza è il primo circuito a collaborare con la piattaforma OTT diretta al consumatore di Motorsport Network, Motorsport.tv, e trasmetterà gli eventi in diretta dal circuito su un canale dedicato.

Coprendo gli eventi chiave che si svolgono presso il circuito, porterà i fan più vicino all'azione che potrebbero non essere in grado di andare a vedere dal vivo durante il clima attuale. Il canale dell'Autodromo Nazionale Monza trasmetterà in diretta streaming eventi di gara come Ferrari Challenge Europe, GT World Challenge ed European Le Mans Series sulla piattaforma scelta dagli utenti: mobile, desktop e dispositivi connessi.

Il canale sarà lanciato con una collezione di video prodotti dall'Autodromo Nazionale Monza per introdurre nuovi spettatori al canale prima di iniziare la copertura live questo fine settimana per il round di apertura del Ferrari Challenge Europe 2021. Durante il fine settimana, gli spettatori di Motorsport.tv potranno godere di quattro gare dal tempio della velocità, vedendo 44 Ferrari 488 Challenge Evo combattere in pista.

Motorsport Network porterà un nuovo pubblico all'azione in pista di Monza con i suoi 56 milioni di visitatori mensili. La partnership eleverà lo status delle serie che correranno sul circuito italiano, promuovendole ad un pubblico globale e introducendo i fan della Ferrari in tutto il mondo a nuovi talenti.

La partnership con i circuiti è il prossimo passo nei piani del Motorsport Network per la sua piattaforma OTT, con il canale dell'Autodromo Nazionale Monza che si unisce al FIA World Rally Championship, NASCAR, British Touring Car Championship, Porsche, Lamborghini, Mercedes, Audi, Jaguar, Race of Champions, RCCO World eX, FIA Girls on Track, Speedworks NZ motorsport e W Series tra i canali disponibili agli abbonati di Motorsport.tv.

In estate poi, il servizio di notizie di Motorsport.tv Live porterà agli appassionati le ultime notizie di motorsport e automotive da tutto il mondo.

Alessandra Zinno, amministratore delegato dell'Autodromo Nazionale Monza, ha dichiarato: "Il canale dell'Autodromo Nazionale Monza su Motorsport.tv sarà una raccolta dei migliori contenuti video prodotti durante gli eventi motoristici e non solo, ospitati dal Tempio della Velocità. Abbiamo sviluppato questa collaborazione per permettere al nostro pubblico di seguire anche a distanza ciò che accade in pista, soprattutto nelle settimane in cui agli appassionati non sarà ancora permesso di assistere alle gare. Siamo il primo autodromo in Italia a siglare una partnership con Motorsport.tv, attraverso la quale raggiungeremo 56 milioni di utenti al mese con i nostri contenuti. Oltre alle clip disponibili on demand su tutti i dispositivi, comprese le smart tv, trasmetteremo in diretta streaming le gare ospitate a Monza di cui la rete detiene i diritti. Il canale sarà anche una preziosa vetrina per tutti i nostri clienti che organizzeranno eventi all'Autodromo Nazionale Monza".

Eric Gilbert, presidente di Motorsport.tv, ha dichiarato: "Sono entusiasta di vedere un autodromo storico come l'Autodromo Nazionale Monza unirsi al programma di canali partner di Motorsport.tv. Da quando abbiamo lanciato il nostro programma di canali, molti produttori, campionati e creatori di contenuti si sono uniti a noi. Monza è il primissimo autodromo e siamo entusiasti di vedere esplorate tutte le opportunità di creazione di contenuti. Il 2022 segnerà il 100° anniversario di Monza e ora Motorsport.tv può essere presente per celebrare questo secolo di storia delle corse".

Per maggiori informazioni, contattate:

Ravi Pankhania, Motorsport Network - Ravi.Pankhania@motorsport.com

Informazioni su Motorsport Network

Ogni mese oltre 56 milioni di utenti visitano una proprietà digitale di Motorsport Network, per comprare, per imparare, per intrattenimento o semplicemente per alimentare la loro passione per le auto e le corse. Ci troviamo nel cuore delle industrie automobilistiche e delle corse e forniamo un'autorevole leadership di pensiero così come esperienze uniche ai nostri clienti. Li accompagnamo in un customer journey che comprende notizie e approfondimenti, eventi, biglietti, giochi ed esports, quindi sfruttiamo l'effetto rete per aggiungere valore alla loro esperienza. Usiamo la nostra tecnologia interna e moderni strumenti di dati per testare, imparare e migliorare continuamente. I nostri processi, la creazione di contenuti e i prodotti sono in costante evoluzione per servire meglio il nostro pubblico.

