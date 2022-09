AutoLook Week Torino: un museo del motorsport a cielo aperto

Carica lettore audio

Il centro storico di Torino si è animato dalla prima mattina quando le bisarche hanno cominciato a scaricare in Piazza San Carlo delle macchine da corsa che hanno fatto la storia dell’automobilismo: c’è da rifarsi gli occhi perché sono esposti in quello che è un vero e proprio museo gratuito a cielo aperto ben 50 vetture.

Autolook Week Torino apre così i battenti proponendo ai visitatori del capoluogo piemontese l’opportunità di immergersi nel clima del GP d’Italia che nel weekend si disputerà a Monza. Sarà la gara che celebra il Centenario dell’Autodromo Nazionale, per cui Andrea Levy, insieme a Paolo D’Alessio, ha pensato bene di far rivivere agli appassionati il sapore di 100 anni di corse nel “Tempio della velocità”.

AutoLook Week Photo by: Franco Nugnes

E siccome l’autodromo la sua storia non l’ha fatta solo con la F1, ospitando anche la 1000 Km per le gare endurance, i rally mondiali e le moto, l’esperienza che sarà offerta da Torino sarà immersiva alla scoperta del motorsport di ieri e di oggi.

AutoLook Week Torino: grandi e piccoli ad ammirare la storia del Motorsport in piazza San Carlo Photo by: Franco Nugnes

È una delle poche occasioni di vedere la Reynard 961 – Honda di Alex Zanardi: si tratta proprio della monoposto con la quale Zanna aveva fatto il… sorpasso al Cavatappi di Laguna Seca per vincere la gara di Indycar su Brian Herta in quello storico 8 settembre 1996. La moglie Daniela ha voluto rendere omaggio all’AutoLook Week con una testimonianza concreta, nel momento in cui Alex lotta ancora per la sua lenta e lunga ripresa.

AutoLook Week in Piazza San Carlo a Torino Photo by: Franco Nugnes

Ma da non perdere saranno le Ferrari 399 di Michael Schumacher e la 312 T5 di Gilles Villeneuve o la March 761 di Vittorio Brambilla vittoriosa nel GP d’Austria, solo per citarne alcune, ma si vedranno anche l’Audi R15 TDI Plus di Dindo Capello regina nel WEC, per non dire l’Alfa 155 DTM di Nicola Larini e le tante, tantissime vetture del mondiale rally delle epoche più diverse dalla Fiat 124 Abarth alla Lancia Stratos per arrivare alle diverse Subaru e Toyota.

AutoLook Week Torino: la Lancia 037 ammirata dal pubblico Photo by: Franco Nugnes

“Torna a Torino un grande evento motoristico nell’anno del centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza – spiega Andrea Levy, presidente di AutoLook Week Torino -. Il pubblico potrà ammirare i modelli più iconici di auto e moto sportivi in piazza San Carlo, dal 7 all’11 settembre, e potrà vederli anche in versione dinamica durante le sfilate in centro città. Un evento gratuito che sarà un’immersione nella passione per il motorsport nella settimana del Gran Premio di Monza”.

Nel pomeriggio alle OGR ci sarà la cerimonia di consegna degli Autolook Awards, il premio che andrà a riconoscere ai marchi protagonisti nelle corse la capacità di comunicare il motorsport con messaggi innovativi frutto di una creatività che nel tempo ha avuto anche alcuni interessanti impatti sociali.

AutoLook Week Torino: alcune macchina da rally con la Stratos in primo piano Photo by: Franco Nugnes

Alle 19 ci sarà l’esibizione nel circuito dinamico allestito fra Piazza San Carlo, via Roma e Piazza Castello delle vetture che sfileranno in una passerella motoristica piena di fascino per l’esclusività dei modelli. Da non perdere anche la mostra fotografica allestita in via Po con 150 immagini scattate da oltre 20 fotografi internazionali di Formula 1.