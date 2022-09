Svelata la Entry List della Le Mans Virtual Series con Motorsport Games

Carica lettore audio

MIAMI, FL – 6 settembre 2022 – È stata svelata oggi la entry list per la Le Mans Virtual Series 2022-23, la serie esports globale d’élite dell’endurance creata in una joint venture tra Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) e l’Automobile Club de l’Ouest (“ACO”) - has today been revealed. La lista comprende team che rappresentano alcuni dei costruttori più prestigiosi dell’automotive nel mondo, così come le squadre esports d’élite da tutto il mondo. L'elenco completo dei partecipanti alla Le Mans Virtual Series, il più grande della stagione, può essere consultato QUI.

I nomi dei singoli piloti, comprese le superstar vincitrici dei campionati di diverse discipline in tutto il mondo che faranno la loro comparsa durante la stagione, saranno resi noti lunedì 12 settembre 2022 durante uno speciale show televisivo di anteprima. I canali dei social media daranno ulteriori notizie su come vedere lo spettacolo nei prossimi giorni. Si prevede che altre 10 auto si aggiungeranno all'elenco dei partecipanti alla 24 Ore di Le Mans Virtuale, sempre più popolare e di alto profilo, che si terrà il 14 e 15 gennaio 2023 - l'ultima prova della serie di cinque gare - attirando un numero ancora maggiore di nomi stellari per aumentare l'emozione. Nell'elenco delle squadre iscritte sono rappresentate non meno di 15 nazioni diverse provenienti da Europa, Stati Uniti, Africa ed Estremo Oriente, con un aumento del 25% rispetto alla scorsa stagione.

I 40 iscritti all'intera stagione sono suddivisi in due categorie di auto (LMP2 - 24 auto; LMGTE - 16 auto), che si sfideranno in gare di durata compresa tra le quattro e le 24 ore. I migliori marchi mondiali come Alpine, Aston Martin, BMW, Ferrari, Mercedes-AMG e Porsche tornano per un'ulteriore azione di esports di alto livello e di successo, molti con partecipazioni multiple.

Ai nomi dei produttori di prestigio si aggiunge l'élite delle gare di simulazione, tra cui i campioni LMP e GTE 2021 del Team Redline e i vice campioni GTE di Porsche Coanda Esports, che passano alla classe prototipi. Tra gli altri, il team R8G Esports di Romain Grosjean gareggerà insieme a Floyd Vanwall-Burst, Williams Esports, Alpine Esports, YAS Heat Veloce, AMG Team Petronas Esports e il team Rocket Simsport di Jenson Button nella categoria prototipi, e tutti i partecipanti gareggeranno con una ORECA 07 LMP2. A questi si aggiungono, per il 2022, Mexico Racing Team, Pescarolo Esport Monaco, Team Fordzilla e Brabham Esports, quest'ultimo nuovo nella Le Mans Virtual Series ma con un nome ricco di storia del motorsport.

Nell'elenco delle due categorie figurano anche alcuni dei team più solidi delle gare di endurance, come Panis Racing della European Le Mans Series, GR Vector eSport (una combinazione di due team del WEC), Proton Competition, D'Station Racing e ARC Bratislava.

La classe GTE offre ai concorrenti la possibilità di scegliere tra Aston Martin Vantage GTE, BMW M8 GTE, Ferrari 488 GTE e Porsche 911 RSR GTE. Nomi noti sia nel mondo delle corse reali che in quello delle simulazioni, come MAHLE Racing Team, SIMMSA Esports, Oracle Red Bull Racing e Prodrive FYRA Esport, saranno tra i concorrenti in lizza per il successo nel campionato.

La Le Mans Virtual Series si svolgerà in cinque round, con la 24 Ore di Le Mans Virtual come gran finale, come segue:

Round 1 8 Ore del Bahrain, Bahrain 17 settembre 2022

Round 2 4 Ore di Monza, Italia 8 ottobre 2022

Round 3 6 Ore di Spa, Belgio 5 novembre 2022

Round 4 500 Miglia di Sebring, USA 3 dicembre 2022

Round 5 24 Ore di Le Mans Virtual 14/15 gennaio 2023

Il calendario degli eventi comprende alcuni dei circuiti più famosi e riconoscibili del mondo - Monza, Spa, Bahrain, Sebring e Le Mans - che metteranno alla prova tutti i piloti, sia quelli con licenza FIA che quelli con licenza sim, ed entusiasmeranno i milioni di appassionati di esports in tutto il mondo.

Informazioni su Motorsport Games:

Motorsport Games, una società di Motorsport Network, è un'azienda leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports per serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo. Combinando videogiochi innovativi e coinvolgenti con emozionanti competizioni di esports e contenuti per gli appassionati di corse e i giocatori, Motorsport Games si impegna a rendere il piacere delle corse accessibile a tutti. L'azienda è lo sviluppatore e l'editore di videogiochi con licenza ufficiale per le iconiche serie di corse automobilistiche su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili, tra cui NASCAR, INDYCAR, 24 Ore di Le Mans e British Touring Car Championship ("BTCC"), oltre alle simulazioni leader del settore rFactor 2 e KartKraft. RFactor 2 è anche la piattaforma di simulazione ufficiale della Formula E, mentre alimenta i centri di Formula 1™ grazie a una partnership con Kindred Concepts. Motorsport Games è un pluripremiato partner di esports scelto per la 24 Ore di Le Mans, la Formula E, il BTCC, il FIA World Rallycross Championship e la eNASCAR Heat Pro League, tra gli altri. Motorsport Games sta costruendo un ecosistema di corse virtuali in cui ogni prodotto è fonte di eccitazione, ogni evento di esports è un'avventura e ogni storia ispira.

Informazioni su Le Mans Virtual Series

Le Mans Virtual Series è una serie globale di esports d'élite composta da cinque round che riuniscono i migliori team di gare di endurance e sim racing per competere su alcuni dei circuiti più famosi del mondo. I piloti internazionali con licenza FIA del mondo reale si uniscono a squadre di esports d'élite per affrontare le classiche gare di endurance per un montepremi totale di 250.000 dollari, che culmina nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans Virtual. Le Mans Virtual Series è una joint venture tra Motorsport Games, sviluppatore di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, e l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), creatore e organizzatore della famosa 24 Ore di Le Mans e promotore del FIA World Endurance Championship (FIA WEC).

