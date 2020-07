F4, Misano: Gabriele Minì stupisce in qualifica con 3 pole

E’ stato Gabriele Minì l’assoluto protagonista delle due sessioni di qualifiche della Formula 4 disputate sul tracciato di Misano. Il pilota siciliano della Prema, al debutto in monoposto, ha infatti ottenuto la pole per tutti e tre gli appuntamenti di inizio stagione 2020.

In occasione del primo turno Minì ha centrato il crono di 1’35’’121 nel corso del suo ultimo tentativo riuscendo a piegare Pizzi per appena 39 millesimi. Il pilota del Van Amersfoort Racing, unico portacolori del team olandese in Italia, aveva fatto registrare il miglior riferimento assoluto quando mancava poco più di un minuto e mezzo alla fine della sessione, ma Minì è stato implacabile.

I distacchi tra i primi quattro sono stati davvero ridotti. Leonardo Fornaroli scatterà dalla terza posizione con un gap di 76 millesimi, mentre Sebastian Montoya, altro debuttante in monoposto col tema Prema, ha centrato il quarto tempo con un ritardo dalla vetta di 98 millesimi.

Minì si è imposto su pizzi anche nel secondo turno di qualifiche con il crono di 1’34’’537, ma in questa occasione il siciliano è riuscito a fare la differenza distanziando il portacolori del Van Amersfoort Racing di 115 millesimi.

La seconda fila vedrà partire dalla terza posizione Andrea Rosso, mentre Dino Beganovic dovrà prendere il via dalla quarta casella dopo aver pagato un gap di 329 millesimi dal suo compagno di team Minì.

Il secondo miglior tempo assoluto è valso al pilota siciliano della Prema anche il diritto di partire dalla pole per Gara 3, ed anche in questa occasione sarà Pizzi ad affiancarlo dalla prima fila con il secondo riferimento, mentre Rosso e Beganovic si ripresenteranno sullo stesso schieramento di partenza di Gara 2 con il terzo ed il quarto tempo.