F4 | Camara si prende Gara 1 a Imola, sfortuna per Antonelli

È Rafael Camara il primo vincitore della stagione 2022 del campionato italiano di Formula 4. Il pilota del team PREMA è riuscito ad approfittare dei problemi accusati da Andrea Kimi Antonelli ed ha portato a casa il successo in Gara 1 ad Imola resistendo nel finale alla pressione di un Alexander Dunne scatenato.

Al via Antonelli è partito bene dalla pole ma ha dovuto controllare negli specchietti un Camara subito aggressivo che in più occasioni ha tentato di sopravanzarlo.

Le operazioni, però, sono state subito neutralizzate con l’ingresso in pista della safety car a seguito dell’uscita di pista di Escotto. Alla ripartenza Antonelli ha subito preso il largo seguito da Camara e Nikita Bedrin per poi tentare di scappare facendo anche segnare in più occasioni il giro più veloce della gara.

Nonostante i tentativi di allungo, Antonelli non è mai stato in grado di allontanarsi dal brasiliano e poco dopo si è capito il perché. A metà corsa, infatti, il pilota bolognese è stato dapprima sopravanzato da Camara per poi essere costretto ad alzare il piede e tornare mestamente ai box a causa di un problema al cambio.

Antonelli Kimi, Tatuus F.4 T421 #12, Prema Racing Photo by: acisportitalia.it

Antonelli ha così dovuto masticare amaro per aver visto sfumare un successo, il primo nella F4 italiana, che sarebbe stato sicuramente alla sua portata.

Camara ha approfittato a piene mani del regalo inatteso ma ha dovuto faticare non poco nel tenere a bada Alexander Dunne. L’irlandese, dopo aver sopravanzato Nikita Bedrin, è salito in seconda posizione e nel finale ha provato a conquistare il gradino più alto del podio quando la safety car, tornata in causa a seguito del violento incidente di Sperandio al Tamburello, è rientrata ai box.

Alla ripartenza Dunne ha spinto forte sul gas mettendo pressione a Camara, ma il brasiliano si è difeso egregiamente ed ha così potuto festeggiare sul gradino più alto del podio.

Terza posizione per un Nikita Bedrin crollato da metà gara in poi e nel finale finito nel mirino di James Wharton. L’australiano della PREMA si è tenuto lontano dai guai per tutta la gara ed ha approfittato dei vari episodi per risalire sino in quarta piazza cercando alla fine il colpaccio.

Altro protagonista di Gara 1 è stato Taylor Barnard, sesto alle spalle di Stenshorne Martinus, mentre la top 10 si è completata con Charlie Wurz settimo davanti a Marcus Amand, Ivan Domingues ed una ottima Maya Weug.

I piloti della Formula 4 italiana torneranno in pista domani mattina alle 10.30 per Gara 2.