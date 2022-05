F4 | Rimonta e vittoria di Alexander Dunne in Gara 2 ad Imola

Carica lettore audio

Gara 2 a Imola sotto al sole, con asfalto a 22 gradi, inizia la seconda giornata dell’Italian F.4 Championship al primo appuntamento di gara, nel cuore della Motor Valley. Prima vittoria per Alexander Dunne, pilota irlandese di US Racing che conquista così, con la P2 ieri in gara 1, la leadership provvisoria della classifica.

Ad accompagnarlo sul podio il compagno di squadra Kacper Sztuka, che invece ieri non aveva iniziato nel migliore dei modi la stagione. I due oggi partono all’attacco dalla terza fila e non si fermano finché non conquistano le posizioni più avanzate.

Terzo e primo tra i Rookie arriva James Wharton, Prema Racing, che pure si rende autore di una gara lanciata all’offensiva, partendo ancora più arretrato in griglia.

Allo start di gara è infatti Frederik Lund a scattare davanti, con la vettura che il team francese R-ace GP ha riportato in pista quest’oggi completamente ricostruita dopo gara 1, ma viene subito beffato da Ivan Domingues, Iron Lynx. Subito abile a infilarsi dietro Sztuka già nelle prime fasi di sgancio dal gruppo.

Segue Maya Weug, al via dalla seconda fila, che però dopo poco viene passata subito esternamente da Pedro Clerot, AKM Motorsport.

Parte quindi l’assalto di Dunne, che guadagna la P2, mentre Maya Weug si mantiene stabile in P5. Problemi invece per alcuni dei piloti Prema Racing che devono fare pit in per sistemare il musetto della vettura, sono Conrad Laursen e Andrea Kimi Antonelli a compromettere purtroppo irrimediabilmente la gara. Particolarmente sfortunata la situazione per Antonelli, che perde così l’opportunità di arrivare a punti in una gar ache stava interpretando molto bene, suo sarà infatti alla fine anche il giro veloce con 1'45.739 segnato al decimo passaggio.

Domingues resiste agli assalti di Wharton, poi allunga e viene passato, la compagna di squadra Maya Weug si mette in scia e supera in staccata.

Arriva l’unica interruzione di gara con la toccata tra Flack e Badoer che rende necessario l’ingresso in pista della safety car. Il gruppo si ricompatta e si riparte per un ultimo giro di assalti feroci con Marcus Amand, US Racing, che ingaggia e passa brevemente Wharton. L’asutraliano però è bravo a resistere e mantiene la p3. In una bellissima lotta alle loro spalle anche Stenshorne prende posizione su Weug.

L'ordine di arrivo finale vede primo Dunne, seguito da Sztuka e Wharton. Poi Amand in P4, Stenshorne (Rookie P2), Weug e Domingues che chiude P7 e terzo sul podio Rookie. In ottava posizione, dopo una rimonta eccezionale con la partenza dal fondo della griglia, Rafael Camara, Prema Racing. Il vincitore di gara 1, oggi scala posizioni su posizioni e chiude a punti limitando i danni portati dai problemi nella seconda sessione di qualifica. A completare la top 10 due piloti PHM Racing, Nikita Bedrin e Taylor Barnard.