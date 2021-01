Formula Regional: la ART GP fa il colpaccio con Minì

La ART Grand Prix ha piazzato il colpo di mercato in Formula Regional by Alpine. Il team francese, che nella passata stagione in Formula Renault Eurocup ha conquistato il titolo riservato alle scuderie e quello dedicato ai piloti con Victor Martins, ha annunciato oggi l'ingaggio di Gabriele Minì.

Il pilota siciliano è stato uno dei migliori talenti emersi nel 2020. Minì, al debutto in monoposto, ha monopolizzato il campionato italiano di Formula 4 mostrando non solo una velocità innata, ma anche una lucidità mentale impressionante per un sedicenne.

Minì si separa così da Prema dopo una sola stagione e si trasferisce in ART Grand Prix, scuderia con la quale aveva già sostenuto i test alla fine dello scorso anno.

Il team italiano e quello francese avranno così due prime punte da schierare nella lotta per il titolo considerando l'ingaggio di David Vidales che a fine 2020 ha firmato per la squadra della famiglia Rosin.

Minì ha voluto sottolineare tutta la sua soddisfazione per l'accordo: "Sono molto contento di unirmi alla ART Grand Prix per la stagione 2021 nel campionato di Formula Regional by Alpine. E' una squadra di grande successo e mi sono sentito bene con loro fin dal primo test sul circuito del Paul Ricard lo scorso dicembre".

"Sono consapevole che passare dalla F4 alla Formula Regional non sarà facile, ma so anche che sono in buone mani perché potrò imparare molto e trarre vantaggio dalla grande esperienza di questo team. Non vedo l'ora di tornare in macchina e di lavorare duro per ottenere risultati importanti".