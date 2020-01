Santiago E-Prix, Libere 1: Bird piazza la zampata, da Costa è vicino

Dopo quasi due mesi di inattività i piloti della Formula E sono tornati in pista sul tracciato di Santiago per disputare la prima sessione di prove libere della terza gara stagionale dopo le due inaugurali di Ad Diriyah.

Ad imporsi in cima alla lista dei tempi in un turno molto vivace è stato Sam Bird. L’inglese dell’Envision Virgin Racing, già vincitore della corsa inaugurale della stagione, si è trovato subito a proprio agio su un tracciato ancora molto sporco, specie fuori traiettoria, e nei secondi conclusivi ha piazzato la zampata in 1’04’’914 diventando l’unico a scendere sotto il muro del minuto e cinque secondi.

Alle spalle di Bird si è piazzato un Antonio Felix da Costa in grande forma. Il portoghese ha confermato l’ottimo feeling con la monoposto del DS Techeetah ed ha chiuso alle spalle di Bird con un gap di soli 150 millesimi.

Ancora minimo il divario tra il secondo in classifica, da Costa, ed il terzo, Mortara. Il pilota svizzero, dopo aver stupito tutti nei minuti conclusivi portandosi in vetta, ha chiuso alle spalle del portoghese con il crono di 1’05’’096 ed ha preceduto un Lucas Di Grassi autore di una ottima performance.

Il brasiliano dell’Audi, infatti, nonostante il traffico incontrato nel giro finale è riuscito a strappare il quarto tempo pagando però un ritardo di 289 millesimi dalla vetta. Nonostante ciò, Di Grassi può ritenersi soddisfatto della sessione e potrebbe essere uno dei piloti da tenere d’occhio in qualifica.

Interessante il quinto tempo firmato da Nico Muller davanti a Jerome d’Ambrosio ed al leader del campionato Alexander Sims.

Il pilota della BMW ha lavorato per trovare il giusto feeling con il tracciato e la vettura ed ha ottenuto il settimo riferimento in 1’05’’388 precedendo Sebastien Buemi e Pascal Wehrlein.

Chiude la top ten la Porsche di André Lotterer, mentre le Mercedes di Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries, dopo l’ottimo esordio stagionale, hanno concluso il primo turno di libere con il dodicesimo ed il diciottesimo tempo.

Lontano dai primi anche il campione in carica Jean-Eric Vergne, ma il francese ha visto vanificato il suo giro veloce a causa della vettura di Abt che l’ha rallentato notevolmente nella parte finale del tracciato.