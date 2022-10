Formula E | Vandoorne si unisce a DS Penske per l'era Gen 3

Carica lettore audio

Il costruttore francese, emanazione del marchio Citroen, ha collaborato in precedenza con il team Techeetah per tutta l'era Gen2 e ha conquistato con la squadra di proprietà cinese due campioni piloti e team.

Tuttavia, a causa dell'incertezza sull'impegno di SECA, il conglomerato mediatico cinese che si occupa di Techeetah, DS si è separata dal team unendosi alla squadra Dragon Penske di proprietà di Jay Penske, figlio di Roger, CEO del Team Penske e della IndyCar.

Vergne ha deciso di continuare il suo legame con il Gruppo Stellantis e rimanere con DS, abbinandolo al progetto Hypercar WEC con Peugeot, mentre Stoffel Vandoorne, vincitore del titolo 2021-22, ha cambiato squadra dopo tre anni trascorsi con il team Mercedes.

Il direttore delle prestazioni DS, Thomas Chevaucher, arrivato anch'egli da Techeetah, ha affermato che il marchio è ansioso di iniziare una collaborazione di successo con il team precedentemente noto come Dragon.

"L'inizio di una nuova collaborazione è sempre un momento importante e tutti noi di DS Performance siamo ansiosi di iniziare questa nuova avventura con Penske Autosport", ha dichiarato Chevaucher.

"Stiamo iniziando questa partnership nel migliore dei modi, avendo due campioni in squadra! Grazie a Stoffel e Jean-Eric, abbiamo probabilmente una delle migliori formazioni e anche l'accoppiata più veloce sulla griglia”.

"Con l'esperienza di DS Performance nel campo dei motori e del software siamo in una posizione ideale per continuare la nostra caccia alle vittorie e ai titoli."

"Siamo entusiasti di collaborare con DS Automobiles, un marchio automobilistico iconico che condivide le nostre ambizioni di ricerca dell'eccellenza", ha aggiunto Penske. "Si tratta di un'importante pietra miliare per il nostro team che attendevamo da anni. Insieme spingeremo i confini tecnologici alla ricerca di prestazioni e vittorie".

"Con il campione del mondo Stoffel e il due volte campione Jean-Eric, sono certo che avremo una delle formazioni più forti sulla griglia di partenza".

Il team Dragon ha concluso la stagione precedente con soli due punti, grazie alla bella gara di Sergio Sette Camara a Londra, mentre l’ingaggio di Antonio Giovinazzi, proveniente dalla Formula 1, non ha dato i suoi frutti.

Sette Camara ha lasciato la squadra per il team NIO 333, mentre Giovinazzi è in lizza per un posto in Haas F1 avendo mantenuto i legami con la Ferrari.

Il team Dragon Penske ha già vinto due gare in Formula E grazie a Jerome D'Ambrosio che ha recentemente lasciato il ruolo di team principal alla Maserati.

Il team Dragon si è piazzato al secondo posto nel primo campionato, ma un progressivo declino lo ha portato all'undicesima posizione in ognuna delle ultime tre stagioni. Prima di unirsi a Techeetah, DS ha fornito i propulsori al team Virgin - ora Envision - durante l'era Gen1.