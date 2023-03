F1 | Progetto Andretti prende forma: Chester nuovo direttore tecnico

Carica lettore audio

Chester, che prese il posto di James Allison come direttore tecnico del team di Enstone nel 2013, quando era ancora conosciuto con il nome Lotus, è rimasto a capo delle operazioni tecniche della squadra fino al 2020.

In seguito, Chester è entrato a far parte della squadra Mercedes di Formula E, dove ha contribuito alla conquista di due titoli piloti nel 2020-21 e 2021-22 con Nyck De Vries e Stoffel Vandoorne, rimanendo nel team anche nel momento in cui questo si è trasformato nella squadra ufficiale McLaren.

Nella ricerca di personale con esperienza in F1 da parte di Andretti, una fonte ha confermato a Motorsport.com che il team è riuscito ad attirare Chester dai suoi impegni in Formula E per dirigere le operazioni tecniche del nuovo team, con quest'ultimo che prosegue i suoi piani di preparazione ed espansione.

La scuderia americana, dopo aver reso noti pubblicamente i suoi piani di ingresso in F1, ha presentato alla FIA la sua manifestazione ufficiale di interesse per entrare sulla griglia, dato che l'organo di governo ha aperto il processo di candidatura già per il 2025.

Tuttavia, la dichiarazione di interesse di Andretti ha suscitato reazioni fredde da parte delle attuali scuderie in Formula 1, che hanno cercato di consolidare il proprio valore di franchising aumentando la tassa di iscrizione da 200 a 600 milioni di dollari.

Per rafforzare le sue possibilità di ottenere l'approvazione per l'ingresso, Andretti ha stretto un accordo con General Motors per introdurre il marchio Cadillac in F1, anche se questo non comporterebbe la produzione di un proprio propulsore da parte della casa americana.

Michael Andretti, Andretti Autosport Honda Foto di: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Le strutture del team nell'Indiana sono in fase di ampliamento, in quanto Andretti continua a diversificare i propri interessi nel campo del motorsport, mentre il team sta attualmente assumendo ingegneri per la fabbrica a Banbury, il che suggerisce che la struttura di Formula E nella città dell'Oxfordshire ospiterà anche parte del team di F1.

Andretti è stato contattato per un commento sull'ingaggio di Chester, ma Motorsport.com non ha ancora ricevuto risposta.

Il britannico ha iniziato a lavorare in F1 con la Simtek nel 1994 prima di passare alla Arrows nel 1995, diventando poi l'ingegnere di pista di Damon Hill nel 1997. Nel 2000 è passato alla Benetton per entrare a far parte della squadra di collaudo, rimanendo con la casa di Enstone nelle sue varie vesti per quasi 20 anni.

Nel frattempo, la McLaren ha recentemente ingaggiato dall'Alpine Chris Dyer, ingegnere di gara di Michael Schumacher alla Ferrari durante gli anni d'oro della Scuderia del Cavallino, per rafforzare i suoi dipartimenti tecnici di Formula E ed Extreme E.