Formula E | Mortara padrone di Berlino, è sua Gara 1

Una gara dominata e gestita con grande intelligenza. Edoardo Mortara ha conquistato un successo netto nel primo appuntamento del weekend di Berlino, riuscendo a sfruttare al meglio la partenza dalla pole per regalare al team Venturi la seconda vittoria stagionale dopo quella centrata in Gara 2 a Diriyah.

Al via Mortara è stato impeccabile, mantenendo la prima posizione, mentre alle sue spalle Antonio Felix da Costa ha provato a beffare immediatamente Sims all’esterno di curva 1 senza però riuscire a sopravanzare il pilota della Mahindra.

Il portacolori del team Venturi ha condotto una prima parte di gara di gestione, evitando di consumare energia in eccesso ed ha poi atteso sino a 22 minuti dal termine per attivare il primo dei due attack mode disponibili.

Transitato sulla zona di attivazione, Mortara ha dovuto cedere provvisoriamente la prima posizione ma ha impiegato meno di un giro per tornare daccapo al comando. Il ritardo tattico nell’attivare l’attack mode ha consentito allo svizzero di poter sfruttare il secondo boost di potenza a 9 minuti dal termine.

In questo caso Mortara è retrocesso al terzo posto, alle spalle di Lotterer e Vandoorne, ma con il tedesco ormai senza boost ed il pilota della Mercedes con pochi secondi di potenza extra per lo svizzero è stato un gioco da ragazzi tornare nuovamente al comando.

L’unico brivido per Mortara è arrivato nei secondi conclusivi quando Jean-Eric Vergne, complice anche il fanboost, è salito in seconda posizione ed ha provato a strappare la prima posizione allo svizzero. Il pilota del team DS ha tentato il tutto per tutto all’ultima curva ma è andato lungo, mentre Mortara ha letto perfettamente la dinamica della manovra ed ha aspettato che il francese sbagliasse la traiettoria per tornare al comando e conquistare una vittoria ampiamente meritata.

L’errore commesso da Vergne ha costretto il francese a guardarsi le spalle nel finale da un Vandoorne autore di una bella rimonta dall’ottava casella. Il pilota della Mercedes è stato anche abile nello sfruttare il fanboost come difesa nella fase centrale di gara e grazie al terzo gradino del podio porta a casa punti importanti per consolidare il suo vantaggio in classifica.

Chiude ai piedi del podio un André Lotterer dal quale ci si attendeva qualcosa in più, ma il tedesco della Porsche non è mai stato in grado di impensierire seriamente Mortara nelle battute iniziali di gara.

Da applausi la rimonta compiuta da Mitch Evans. Il dominatore delle due gare di Roma, dopo una qualifica deludente che l’ha visto scattare dalla casella numero dieci, ha sfruttato al meglio il potenziale tecnico della sua Jaguar riuscendo a risalire sino alla quinta piazza precedendo un Pascal Wehrlein autore di una gara anonima caratterizzata da uno scarso grip lamentato sin dall’inizio.

Bella anche la rimonta di Sam Bird, da quindicesimo a settimo, bravo a beffare sul traguardo un da Costa in crisi di energia. Per l’inglese della Jaguar, però, c’è molto da recriminare per una qualifica che, inevitabilmente, ha compromesso il risultato finale.

Completano la top 10 Alexander Sims e Nyck de Vries. Il pilota della Mahindra è apparso subito in difficoltà e non ha mai opposto una strenua resistenza in ogni occasione di sorpasso, mentre il campione del mondo in carica è riuscito ad artigliare l’ultimo punto a disposizione al termine di una corsa sofferta che conferma un periodo certamente complicato.